Nightmares on Wax deelt oude mixtapes die hij bij zijn moeder thuis maakte

De albums van Nightmares on Wax die in de jaren negentig uitkwamen op Warp, zoals Smoker’s Delight en zijn debuut A Word of Science, waren hoogstandjes van soulvolle triphop. Door afstand te nemen van de donkere elektronica van bijvoorbeeld Massive Attack en Portishead, serveerde George Evelyn (zijn echte naam) stroperige beats en sappige samples die je onmogelijk kon weerstaan. Als je nog nooit in zijn discografie bent gedoken, moet je dat nu meteen doen. Je zult er geen spijt van krijgen.



Zijn laatste langspeler kwam uit in 2013, gevolgd door een boxset met klassiekers en remixen in het jaar erop. Sindsdien richt Evelyn zich voornamelijk op dj’en. Terwijl hij doorgaat met zijn geluid te verspreiden – een mix van dub, latin, funk en house – dook Evelyn in zijn archief om een reeks mixtapes tevoorschijn te toveren: The Now Experience. Opgenomen tussen 1986 en 1997 in Leeds, bij zijn moeder thuis. Evelyn stuurde ons die tapes – waaronder veel demo’s – die hij maakte met een cassettespeler en een sampler. “Deze mixtapes vormen de basis van A Word of Science en Smoker’s Delight, en ik luister ze af en toe nog ter inspiratie,” zegt hij. Het tweede deel in de reeks kun je hieronder luisteren.

Nightmares on Wax draait 21 oktober in Disco Dolly tijdens Amsterdam Dance Event.