Ook in Nijmegen werd een flinke vuist gemaakt tegen racisme

Lees hier meer over de Black Lives Matter-beweging in Nederland en de Verenigde Staten.



Gisteren stond het Goffertpark in Nijmegen vol met mensen die een vuist maakten tegen institutioneel racisme en buitenproportioneel politiegeweld in Nederland en de Verenigde Staten. De gemeente liet weten dat er zo’n 900 mensen aanwezig waren, maar volgens de organisatie Nijmegen tegen Racisme waren dat er veel meer, namelijk 2500 demonstranten. Onze fotograaf, Floor Rugebregt, vertelt dat er een vredelievende sfeer hing, en bijna iedereen zich hield aan de anderhalve meter afstand. “Maar je kon ook de frustratie goed merken, en hoe beu iedereen het is. Het was heel emotioneel beladen, dat was mooi en indrukwekkend,” aldus Floor.

Dit jaar is er geen grote sinterklaasintocht op Curaçao, vanwege de racistische associaties die het oproept. Ook in Nijmegen werd opgeroepen afscheid te nemen van de figuur Zwarte Piet. “Zwarte Piet, zwart verdriet,” werd gejoeld. De organisatie vroeg demonstranten deze energie vol te houden tot het sinterklaasfeest.

Videos by VICE

Afgelopen week waren er door heel het land Black Lives Matter-demonstraties tegen institutioneel racisme en buitenproportioneel politiegeweld in Nederland, naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Bekijk hier onze fotoseries en verslagen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Bekijk hieronder de foto’s van Nijmegen: