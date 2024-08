Niko maakt tussen hun sextape- en vitaminepillenhandel door ook leuke muziek

Kijk jij weleens naar tv? En dan bedoel ik niet Netflix, maar echt lineaire tv waarbij je vast zit aan de programmering van zenders? Weet dan dat je je daar niet raar over hoeft te voelen. Je hebt de volledige steun van Nik, frontman van de Haagse band Niko. Hij doet het zelf namelijk ook, vol overgave. Hij zingt erover in zijn nieuwe clip voor Good Ol’ Boy (bekijk de première onderaan), terwijl hij in de sneeuw aan het spelen is en geanimeerde meisjes in bikini’s om hem heen dansen. Er gebeurt zoveel in de video dat het soms moeilijk is om het lied nog te horen. Maar probeer het toch eens, want hun muziek is fantastisch. Zo mooi zelfs, dat ik nieuwsgierig werd naar wat er allemaal achter schuilt. Ik belde Nik op en sprak hem over zijn sextape, zijn handel in vitaminepillen, en het album van Niko dat later deze maand uitkomt.

Hoi Nik! Leuke video, maar wat doen al die dansende meisjes op de achtergrond?

Ik heb gewoon ‘3D animation dancing girl’ ingevoerd op YouTube. Het is geen fetisj of zo, mocht je dat denken. Ik had dat nodig, vond ik. Ken je van die karaokevideobanden? Ik was in Thailand, daar had je karaokevideo’s en dan zie je op de achtergrond van die fucking grote animaties. Daar had ik gewoon behoefte aan.

Videos by VICE

Leuk contrast met die sneeuw wel.

Ja! Dat is het nou precies. Het is een soort utopie, zo had ik dat bedacht. Met die zon erbij. Een soort vervelende utopie bijna.

Hoezo vervelend? Ziet er super gezellig uit juist.

Dansende geanimeerde meisjes. Ik weet niet of ik daar blij van zou worden. Als ik dat nodig heb als utopie, om echt voor te leven, dan is er toch iets mis lijkt me.

Er zijn best wel wat overkoepelende thema’s in je video’s: veel natuur en gestreepte slippers bijvoorbeeld.

De gestreepte Adidas-slippers? Oh, ja zeker. Dat zijn oude video’s die ik had gemaakt aan de hand van mijn eerste EP. Het klopt inderdaad dat de nieuwe dingen daar een beetje op lijken. Grappig dat je dat ziet, ik was het eigenlijk alweer vergeten. Sinds de hele band erbij is nemen we ook echt samen clips op. Sindsdien zijn de video’s veranderd.

Deed je eerst alles helemaal alleen?

Zo ben ik inderdaad begonnen met mijn eerste EP. Ik was toen voor een aantal maanden op vakantie in LA, daar heb ik ook de video´s gemaakt met een vriend die ik daar ontmoet heb. Maar toen ik terug was wilde ik er wel echt een band van maken en live spelen. Daar heb ik muzikanten voor gevraagd, en nu zijn de video´s een stuk gezelliger. Niet zo eenzaam meer.

Je doet ook theater en performance art las ik.

Ja, ik ben afgestudeerd aan de toneelacademie Maastricht, in de richting performer. Dat betekent dat ik vanuit mijn weirde, individuele ik-persoon, gekke voorstellingen kon maken. Het was een vrij autonome opleiding. Het gekste was denk ik wel dat ik een Scandinavisch-achtige rocker op het podium heb neergezet. Ik zong dan totaal onverstaanbaar in het Scandinavisch allemaal liedjes.

Kan je theater en muziek een beetje combineren?

Vroeger heb ik mijn voorstellingen altijd gescheiden gehouden van mijn bandjes, maar vorig jaar met deze band heb ik dat wel samen gebracht op theaterfestival De Parade. Dat gaan we wel vaker doen, maar voor nu zijn we gewoon een echte band. Al hebben we nog altijd wel wat gekke uitspattingen. Zeker bij mij zitten er wel wat gekke trekjes. Je moet niet raar opkijken als ik ineens make-up op heb of een veel te strakke broek tijdens een show. Je moet er bij het combineren gewoon niet zo veel over nadenken. Eigenlijk gaat alles goed samen, zolang je dingen niet heel erg in hokjes gaat stoppen.

Hoe ziet zo’n theatrale show van jullie eruit dan?

Het betekent niet dat je als band het theater in gaat en dat met veren, hoeden en akoestische gitaartjes gaat oplossen, omdat het dan ineens theater zou zijn. Maar omdat het publiek zit, kun je een andere concentratie opwekken. Je kunt doen alsof je een grotere band bent dan dat je echt bent, omdat mensen kijken zonder verwachtingen. Het vergt wel gewoon bloed aan de paal. Gekke rock-‘n-roll met lichten overal, visuals, dat soort dingen. Het zit meer in het versterken van de live act. Het is een soort rollercoaster ride.

Iets anders: Jullie webshop is erg interessant en jullie verkopen hele nuttige producten. Alleen jammer dat de vitaminepillen alleen in Thailand verkrijgbaar zijn.

Misschien wel beter, ik weet niet of je die wil eigenlijk.

Ik twijfel nu tussen de mok en de sextape.

De sextape is uitverkocht.

Oh wat jammer!

Ja, is ook jammer. Die gaan we nu opnieuw moeten schieten.

Welk product zou jij dan wel kunnen aanraden?

De sextape! Nee, mijn favoriet is het kettinkje. Die heb ik zelf ook, ik heb alle producten zelf. Maar het kettinkje is wel een aanrader.

Mag ik er eentje hebben?

Tja, die is super duur, heb je dat niet gezien? 88 euro. Ik kan dat niet zomaar neerleggen, ik werk nog steeds achter een bar hè? Om nou zoveel geld uit te geven aan een interview is toch een beetje gek.

Begrijpelijk.

Maar leuk dat jullie dit wilden doen!



Het album ‘You Might Like it, But I might Just Hate It’ komt uit als cassette op 28 maart en is te streamen op 29 maart. En voor de leuk geeft de band ook een release party in Zaal 3 in Den Haag op 28 maart.