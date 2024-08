‘Niks doen’ is nu een officieel lifestyle-concept

In een ver verleden woonden onze ouders en grootouders in huizen. Soms gingen ze naar een winkel om bijvoorbeeld een broek te kopen wanneer hun oude broek was versleten of uit de mode was geraakt. Op zaterdagochtenden dronken ze een kopje filterkoffie in het café.



Huizen, broekwinkels en cafés hebben hun beste tijd gehad. Wonen doe je in 2018 niet in een huis maar in een ‘woonreservaat voor millennials’, een uniek concept gericht op jonge mensen in Amsterdam, waar we eerder al eens over schreven. Een broek kun je kopen in een conceptstore waar je zowel broeken kunt kopen als servies ontworpen door jonge designers uit Malmö. Een kopje filterkoffie drinken kan in een slow coffee bar met woest industrieel interieur, waar je even helemaal de Boedapest-experience kan beleven.

Iets waar geen concept achter zit is betekenisloos geworden. Een winkel bezoeken zonder dat het een geconceptualiseerde beleving is, onderdeel van een stukje lifestyle, heeft geen enkele betekenis meer. Iets is een concept dus het is, zou je kunnen zeggen.

Nou wil ik niet door het leven gaan als een oude nukkige klaagvader, en dat hoeft ook helemaal niet want ik kan natuurlijk gewoon thuis koffie zetten en een broek bestellen op internet, en op zich heb ik niet zo erg veel last van het feit dat er in mijn wijk in Amsterdam grote borden hangen met daarop “Wonen in de Baarsjes: hip hot & happening!” Bovendien kan ik altijd nog gewoon lekker niks doen, als ik echt even geen zin heb om me in gedwongen lifestylebochten te wringen.

Nou, niet dus! Het internet is totaal mindblown en razendenthousiast over een gloednieuwe, volgens het internet typisch Nederlandse trend: niksen! Op lifestyleblog Woolly staat omschreven wat dit moderne lifestyleconcept precies inhoudt:

Niksen means doing nothing or, more specifically, “doing something without a purpose, like staring out the window, hanging out, or listening to music”

Het verschil tussen iets doen en niets doen wordt haarfijn uitgelegd voor iedereen die het concept niet begrijpt, en ook wordt de Nederlandse volksaard genadeloos doorgrond. Het is zo’n schitterend stuk.



And even though the Dutch don’t work long hours, they’re far from idle. Whatever the reason — their Protestant work ethic, their need to stay on guard and watch out for impending floods, or something else — the Dutch feel pressured to fill their free time with productive and goal-oriented activities. When they’re not working, they’re out cycling, jogging, or meeting friends. And none of these qualify as niksen, because even leisure constitutes something with a purpose.

Oké ik snap het eerlijk gezegd ook niet helemaal, maar wij zijn dus altijd maar druk bezig omdat we de hele dag richting het westen lopen te turen om te zien of de dijken al aan het overstromen zijn, en daarom hebben we de lifestyle ‘niksen’ in het leven geroepen.

Ook trendblog Lifehacker dook op de rage die ongetwijfeld zeer binnenkort de wereld gaat veroveren:

Niet alleen is alles wat je doet in 2018 een lifestyle-concept, ook niks doen is dat! Is dit hilarisch, of beangstigend? Waarschijnlijk beide. Ik blow al jaren niet meer, maar ik heb toch even zitten doorredeneren. Als ook ‘niets’ iets is, dan bestaat er dus geen niets. En als er geen niets is kan er ook geen iets zijn. Zonder licht geen schaduw, zonder chaos geen orde, immers. Door niksen betekenis te geven door het een concept te laten zijn, zal alles wat voor ons ooit betekenis heeft gehad in één klap betekenisloos zijn. Het is een kwestie van tijd voordat alles wat voor de mensheid ooit iets heeft betekend in een groot zwart conceptgat wordt gezogen, en we de rest van ons bestaan zullen rondzweven in een inktzwart heelal van absolute betekenisloosheid.