Heeft wiet een invloed op de geestelijke gezondheid van muzikanten?

In onze nieuwe documentaire No Smoking in the Booth probeert grime-legende Jammer te begrijpen wat voor een invloed skunk-wiet heeft op de geestelijke gezondheid van artiesten uit zijn scene. Het Boy Better Know-lid praat met wetenschappers en familie over het verschil tussen skunk en andere wiet.

Ook spreekt hij maatschappelijk werkers over de therapie die bestaat voor mentale problemen die zijn toegenomen door skunk en vraagt hij aan dealers of zij een morele verantwoordelijkheid voelen. De muzikanten waarmee Jammer praat, vertellen hem hoe deze wietsoort hun werk heeft aangetast.

Videos by VICE

Bekijk de documentaire hierboven.