Nobody cares, maar België heeft een nieuwe Mister Puppy verkozen

Alweer een zonnige zaterdagmiddag, dit keer op café in Brussel – een vrij normale plek. Maar vandaag is alles anders, want de keet wordt ingepalmd door kerels in hondenmaskers. Er hangen hier ook een aantal mannen rond in lederen outfits. Door de straten in de buurt dwalen een paar beren en sneakerfetisjisten. Welkom op de verkiezing van Puppy Belgium 2022.

“Ik ben een introvert,” zegt Alvus Puppenroll. “Een masker dragen en een puppy zijn, heeft me veel zelfvertrouwen gegeven.” Dit is zijn allereerste puppymeeting en hij neemt het op tegen ervaren puppies, zoals huidig kampioen Speculoos. Een puppy zijn is niet per se iets seksueels. Het is meer een rollenspel. Het draait erom een ludiek personage te spelen, een puppyachtig karakter. Puppy zijn is uiteindelijk een kwestie van vrijheid.

Videos by VICE

Na de wedstrijd, is het tijd voor de stemming. De spanning is duidelijk voelbaar. Pup Aston is, na de opvoering van een oprechte ballade, de grote winnaar en krijgt het kostbare puppy masker in de Belgische driekleur. Alvus Puppenroll eindigt op een respectabele tweede plaats, dankzij een punkrock optreden op zijn elektrische gitaar. Aan het eind van de avond blijft er maar één vraag onbeantwoord: Wie heeft de honden uitgelaten?

Volg VICE België ook op Instagram.