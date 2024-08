Noisey Brussel: het geluid van een verdeelde stad

In 2016 was Brussel niet alleen onze hoofdstad, maar vooral die van Europa. Het hart van alle beslissingen die gaan over de toekomst van de Unie, veranderde door aanslagen en terreurdreiging in een van de brandhaarden van de westerse wereld. Maar tegelijkertijd was daar, midden in het epicentrum van een smeulende stad, al lange tijd een immens interessante muzikale ontwikkeling aan de gang. Dwars door alle somberheid, gaven hiphopartiesten als Damso, Hamza en Roméo Elvis la belle Bruxelles een positieve stem.

Wij trokken in die periode naar de hoofdstad om die beweging op beeld te zetten. We volgden Damso, Roméo Elvis, Stikstof, TiiwTiiw, Lefto en Hamza om door hun ogen te ontdekken wat er nu precies speelt in hun wijken. We spraken over de verschillende culturen van een verdeelde stad, de constante terreurdreiging en de groeiende sociale verschillen.

Juist nu deze artiesten de stem zijn van een hele generatie jonge Brusselaars, wordt duidelijk hoe ze nog steeds tegen de onzichtbare muur van de Belgische maatschappij lopen – absolute acceptatie lijkt ver te zoeken. Mainstream media laten rappers als TiiwTiiw links liggen, en daarom zit er maar één ding op: eigenhandig die muur met veel muzikaal geweld omverwerpen.

Bekijk de eerste aflevering van Noisey Brussel hieronder – de andere twee delen worden in de komende weken gepubliceerd.