Pete Doherty noemt VICE ‘corrupt, en door drugs geobsedeerde pioniers van de undergroundjournalistiek’

Zo nu en dan onderneemt de Noisey-redactie in China iets zonder het ons te vertellen, en het kan gebeuren dat we drie weken na dato een glorieuze video of geweldig artikel in onze inbox vinden. Ditmaal werden we verrast met de jackpot: ze hebben Libertines-frontman Pete Doherty geïnterviewd op camera.

In een tijdsbestek van ongeveer acht minuten leren we een paar dingen over Doherty: zijn eerste mislukte ambitie was zich inschrijven bij UCL (een universiteit in Londen) en niet toegelaten worden, zijn ringtone is Uptown Ranking van de Jamaicaanse tienerzangers Althea en Donna, hij houdt nog steeds erg van sigaretten roken, en hij heeft een paar vrij poëtische reflecties omtrent de Parijse aanslagen. Hij wordt ook gevraagd naar het beroemde interview dat hij gaf toen hij zeventien jaar was en in de rij stond om een Oasis-album te kopen, en we leren dat hij niet zo’n fan van Oasis was als het filmpje doet geloven.

“Ik wilde gewoon op televisie. Ik was geen enorme Oasis-fan, maar dat moest ik wel zijn om op televisie te komen. Dus ik pakte een kartonnen bord van Liam Gallagher en eentje van Noel bij de voorkant van de winkel vandaan, en toen werd ik geïnterviewd en nu vraagt iedereen: was je geobsedeerd door Oasis toen je zeventien was? Dat was ik niet. Ik wilde gewoon op televisie. Ik heb de dag erna alle kranten gekocht en mijn foto stond in geen daarvan.”

Nog interessanter aan het interview uit China is dat Doherty eindigt met een bericht aan de moeder van Noisey, VICE. Na een tijdje over zijn mede-bandlid Carl Barat gesproken te hebben, wordt Pete gevraagd naar het idee van een soulmate, en dan antwoordt hij: “Mijn hart smelt vanwege het feit dat VICE – die cynische, corrupte, door drugs- en seks geobsedeerde pioniers van de undergroundwereld der journalistiek – mij vragen stellen over soulmates, want dat is een prachtig iets waar we allemaal in zouden moeten geloven. Ik mis mijn vriend. [Carl] is mijn soulmate, ik hou van hem en dat is de waarheid. VICE gaat je nooit vergeven dat je die vraag stelt: iets zo puur, zo mooi en zo waar. Ze zullen zeggen dat de soulmate een mythe is, en bam – het moment dat ze een soulmate ervaren is ook het moment waarop de mythe vernietigd wordt.

We onderschrijven dit, Pete. Soulmates zijn prachtig en puur en waar. We zijn alleen zo koud van binnen dat we een vriendschap niet langer dan drie maanden aan kunnen houden en we hebben nooit de warmte mogen ervaren van ware liefde. Hoe dan ook: bekijk het interview hieronder: