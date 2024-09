Noisey-mixtape februari 2016: Future, Daniel OG, en gewoon de beste muziek ter wereld

Wat zijn grenzen nou ook alweer? Dingen gemaakt door de mens. Goed ja, sommige zijn gemaakt van bergen of water, maar het punt blijft: Noisey heeft er weinig mee. Wij gaan de hele wereld over, we zijn internationaal. Noisey zit in landen waar je altijd al een keer naartoe wilde. Neem nou Canada! (En Amerika, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Denemarken, Mexico, Duitsland, Japan, Italië, China, Oostenrijk, Colombia, Roemenië en Spanje.)

Onze vrienden daar hebben ook een behoorlijk onberispelijke smaak. Onze collega’s over de hele wereld volgen muziek op de voet – soms letterlijk, soms figuurlijk – en samen met z’n allen, in de naam van globale harmonie, weten we precies wat we willen horen. Hoe zouden we dat anders weten? We zouden hopeloos verdwalen.

Met dit in ons achterhoofd hebben we nog maar eens een playlist samengesteld die onze internationale muzieksmaak viert, met nummers van onze broeders en zusters uit het buitenland die onze muzikale horizon verbreden en de wereld een veiligere en vreedzamere plek maken. Elk Noisey-hoofdkwartier heeft iets bijgedragen aan deze lijst vol beste muziek van over de hele wereld.

Engeland: Daniel OG – “Plan”

Amerika: Future – “Inside the Mattress”

Australië / Nieuw-Zeeland: Tyrannamen – “You Should Leave Him”

Frankrijk: BEATMARK – “Looking Forward”

Canada: Jay Whiss – “Lakeshore” Featuring Donnie (geproduceerd door Murda)

Denemarken: Christian Dor – “This Is My Gift”

Mexico: Marineros – “Secretos”

Duitsland: LGoony & Crack Ignaz – “Oina Wow” (geproduceerd door DJ Heroin)

Nederland: Sevn Alias – “Kifesh” (geproduceerd door Esko)

Japan: Pineapple Club – “Finderrrr”

Italië: Fabio Brocato a.k.a. Broke One – “stasis”

China: Fat Shady –老子就爱呆到成都

Oostenrijk: Yung Hurn – “Pillen Und So” (geproduceerd door Plug Man)

Colombia: Meridian Brothers – “Vertigo”

Roemenië: Renato din Sălaj and Ion din Dorobanți – “Nicio speranță”

Spanje: FASENUOVA – “Carretera fluorescente”