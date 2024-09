Noisey host een talkshow over de ‘goudkoorts’ in hiphop tijdens ADE Beats

​Het zal je vast niet zijn ontgaan dat Nederlandse hiphop ongelofelijk is gegroeid. Hitlijstrecords worden verpulverd, videoclips met miljoenen views zijn eerder regel dan uitzondering en er hebben nog nooit zoveel Nederlandse rappers zo goed kunnen leven van hun muziek. Kijk maar op social media, waar artiesten in Kenzo-truien flessen Dom Perignon poppen op de achterbank van hun Range Rover. De muziekindustrie heeft ook in de gaten dat er geld te verdienen valt met hiphop. Zo heeft bijvoorbeeld het relatief kleine label Rotterdam Airlines een deal gesloten met publisher Cloud 9, een bedrijf dat zich voorheen vooral richtte op dancegiganten.

Tijdens ADE Beats, aanstaande vrijdag, host Noisey een talkshow over de heersende ‘goudkoorts’ in Nederlandse rap. We gaan in gesprek met kopstukken uit de muziekindustrie over de razendsnelle groei van de rapgame. Hieronder vind je een lijst van de sprekers:

Farid Benmbarek (Top Notch)

Angelo Diop (Rotjoch)

Glen Faria (Trifecta)

Pieter van Bodegraven (Cloud 9)

Mohamed Fouradi (Cloud 9)

Dieuwertje Heuvelings (Spotify)

Solomon Kifle (Rotterdam Airlines)

Luciano Winter (Rotterdam Airlines)

Pim Lauwerier (Noah’s Ark)

Vincent Patty (Noah’s Ark)

Gaetan van de Sande (Bravoure)

Deze talkshow wil je als hiphopliefhebber niet missen. We zien jullie vrijdag!