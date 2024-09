Kan hiphop helpen met het bestrijden van religieus extremisme?

In Noisey Lebanon, een film gemaakt door hetzelfde team achter ‘Noisey Blackpool‘, onderzoeken we of hiphop kan helpen om jonge mensen in de Libanese regio te behoeden voor de verleidingen van militante groepen zoals IS.

Noisey-gastheer Poet vertrekt naar de hoofdstad Beirut om een collectief van lokale rappers te ontmoeten. Zij maken een album dat hun onderzoek en artistieke creativiteit vermengt, en kaarten zo radicaliteit aan. In dit land is dat een gevoelig onderwerp. Het interviewen van psychologen en andere experts die met extremisten werken, hoort allemaal bij hun project. Die kennis wordt vervolgens in hun tracks gestopt. Onderweg worstelt Poet met de complexiteiten van hoe armoede, radicaliteit en kunst met elkaar verwikkeld zijn, terwijl er geen simpele antwoorden bestaan op deze lastige vraagstukken. Bekijk de film hieronder.