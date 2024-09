Noisey presenteert de ‘Summer For The Doomed’-concertreeks in Patronaat

Wie in de zomer weigert zijn lange broek in te ruilen voor een kortere variant, een luchtige pantalon, een rok, of nog erger, een hotpants, wordt nogal eens raar aangekeken. Al helemaal wanneer die broek zwart is en gedragen wordt in combinatie met een zwarte longsleeve en leren jas. Gelukkig heeft Patronaat voor de tweede keer op rij voor deze mensen een schuilplaats geregeld tegen de brandende zon. De buitenbeentjes van het zomerseizoen met een voorliefde voor muziek die regelrecht uit de krochten van de onderwereld lijkt te komen, kunnen de komende maanden hun bloeddorstige hart ophalen in het Haarlemse poppodium. Samen met Noisey presenteert Patronaat de concertreeks ‘Summer For The Doomed’, met optredens van een paar van de grootste doomgoden ter wereld.

De serie begint zondag 7 mei met een hoogmis door Saint Vitus. Vernoemd naar St. Vitus Dance van Black Sabbath werd de band eind jaren zeventig opgericht in LA, en mag zich sindsdien tot een van de pioniers in het genre rekenen.



Op 26 mei staan de stonerdoombullebakken Monolord op het podium. De Zweedse band stortte in 2014 zijn debuut Empress Rising over een nietsvermoedende wereld heen, en is sindsdien een constante bron van sterke releases. De laatste EP Lord of Suffering/Die in Haze stamt alweer uit augustus, maar dit jaar komt er een nieuw album uit op Riding Easy Records.

Voormalig Kyuss-frontman John Garcia komt op 16 juni met Slo Burn naar Patronaat. De band bestond officieel maar een jaar en bracht slechts één EP uit, maar wist toch een onuitwisbare stempel op het genre te drukken. Na het uiteenvallen van Kyuss was dit het eerste project dat Garcia oppakte, en dat hoor je terug. Slo Burns geluid ligt in het verlengde van het late Kyuss-werk: zompig, maar als een vuist in je gezicht.

Pentagram is een van de boeiendste doompioniers. De band rondom Bobby Liebling stond begin jaren zeventig op het punt van doorbreken bij een groot publiek, maar de frontman was zo onhandelbaar dat de band jarenlang in relatieve obscuriteit bleef. Ze spelen op 12 juli een speciale Last Daze Here-set met de focus op het jarenzeventigmateriaal First Daze Here en First Daze Here Too.



Een hedendaagse band die de traditie voortzet en tegelijkertijd de grenzen van doom en sludge verkent is Cough. Na vijf jaar broeien en schaven kwam in 2016 Still They Prey uit, waarop de band psychedelischer dan ooit klinkt. Het zou er iets mee te maken kunnen hebben dat Jus Oborn van Electric Wizard de plaat produceerde. Zij sluiten de concertreeks af op 2 augustus.



07-05 SAINT VITUS + TOMBSTONES + BATSHEBA

26-05 MONOLORD + BLOOD DIAMOND + GRIM VAN DOOM

16-06 SLO BURN (FT. JOHN GARCIA)

12-07 PENTAGRAM

02-08 COUGH

Om te voorkomen dat er een te groot gat in je portemonnee wordt geslagen deze zomer, worden trouwe bezoekers beloond. Bij aankoop van tickets voor drie van de zes shows, krijg je gratis toegang tot een vierde naar keuze. Stuur een bericht met daarin bewijs van je tickets naar dit e-mailadres o.v.v. Summer For The Doomed, en laat daarin weten naar welke show je nog meer wil.

Gedurende de zomer zal Noisey ervoor zorgen dat je als een ware doemdenker de zomer trotseert met interviews, achtergrondverhalen en winacties.