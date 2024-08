Noisey Raps: Jacin Trill, de koning van Happyland

Er zijn weinig dingen zo mooi als een onverwacht succes. Iets langer dan een jaar geleden zette Jacin Trill – koning van Happyland, Hoorn en alle ballenbakken in de Benelux – de clip voor zijn keiharde zomertune kspreyopjebytch op YouTube. De streams stroomden binnen. Inmiddels is hij onmogelijk nog weg te denken uit de rapscene, en dat mag ook wel. Zijn projecten Happyland, Happyland 2.0 en zijn EP met geestelijk vader Bokoesam waren allemaal een succes.

Deze ongelofelijke glow up schreeuwt natuurlijk met een buitenaardse hoeveelheid decibel het woord ‘jongensdroom’. Daarbij is de houding van Jacin enorm aanstekelijk – zelden liep er op dit stuk aarde een vrolijker persoon rond. Alles is blij en high, en als kers op de taart heeft hij ook nog eens nummers klaarliggen met Amerikaanse rapper Ugly God, en wordt hij backstage herkend door superster Playboi Carti.



De wereld lijkt aan z’n voeten te liggen, en om uit te zoeken of het echt allemaal te mooi is om waar te zijn, volgden we team Trill in de week voor de release van zijn Happyland 2.0. Bekijk het hieronder.