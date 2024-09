Noisey Raps: Lil Yachty legt uit waarom stagediven lijkt op een bezoek aan een meubelzaak

​Lil Yachty is hard op weg om de stem van de nieuwe generatie rappers te worden. Hij bracht twee mixtapes uit (waaronder zijn doorbraak Lil Boat), was een van de hoofdrolspelers in Kanye’s modeshow voor Yeezy Season 3 en hij had een gastbijdrage op Coloring Book van Chance The Rapper.

In deze aflevering van Noisey Raps gaat Yachty’s clip voor Never Switch Up in première en volgen we hem naar zijn uitverkochte show in The Observatory in Santa Ana. De andere leden van het Sailing Team, zoals Thegoodperry en K$upreme, zijn er ook bij. Verder telt Yachty zijn geld, zoekt hij zijn grill, en legt hij uit waarom stagediven veel weg heeft van een bezoek aan een meubelzaak.

Bekijk de nieuwe aflevering van Noisey Raps en Lil Yachty’s clip hieronder.