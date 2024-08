We brengen met Noisey ook dit jaar hiphop naar de Zwarte Cross

“Niks is onmogelijk” is dit jaar de slogan van de Zwarte Cross. Dat klinkt optimistisch, zeker als je weleens probeert om aan je elleboog te likken of een leuk huis te kopen in de Randstad, maar als ik toch een festival aan moet wijzen waar in ieder geval van alles wordt geprobeerd, is het inderdaad hier. Backflips, frontflips, het wereldrecord bierdrinken verbreken en een podium vol hiphop – dat laatste leek een lange tijd uit den boze, maar vorig jaar hebben ze bewezen dat dit niet alleen gewoon mogelijk is, maar ook nog eens een enorm goed plan.

And why would you ever change a winning team?, zoals ze zich in het Oud-Achterhoeks altijd afvragen. Daarom kunnen we vol trots aankondigen dat we met Noisey ook dit jaar weer samenwerken met de cross, en daar aanwezig zijn met ons eigen hiphop-podium The Noaberhood. Sevn komt, Joost is uitgenodigd, Jonna Fraser zal er zijn. En net als vorig jaar zijn wij er natuurlijk zelf ook bij om een hele hoop verhalen en video’s te maken. Kijk voor meer informatie over ons podium hier, en bekijk hier wat voor gekkenhuis het vorig jaar was.