NoizBoiz begon 10 jaar geleden Nederlandse grime, en houdt nog altijd stand

Het lijkt me geen overbodige luxe om in alle onderwijsboeken op te nemen dat Nederlandse grime ooit begon in Rotterdam. Ronnie Flex rapt in het nummer Begon in 010 precies dat, en laat tussendoor ook nog eens ‘organisatie’ rijmen op ‘ik schaats niet’. Maar om eerlijk te zijn houdt de grimetrivia van de meeste Nederlanders – waaronder ikzelf – op na de namen Skepta, Stormzy, Wiley en Dizzee Rascal. Maar is dat alles? Nee, want in ons eigen land houdt nog één formatie makkelijk stand in de grime: NoizBoiz. En ja, natuurlijk komen ze uit Rotterdam.



Al tien jaar breken XL, Don de Baron en Mucky met even veel gemak als regelmaat allerlei zalen en podia af als een soort muzikale tegenhanger van de, al even Rotterdamse, Picobello BV. Hoewel ze alle drie meerdere vingers in meerdere creatieve potten met pap hebben – zo is Mucky onder meer druk bezig om met Sevdaliza de wereld over te nemen ­– brachten ze om hun tiende verjaardag te vieren vorige week hun album Techniek uit. Gefeliciteerd, jongens! Ik ging naar Rotterdam om met ze te spreken over een decennium NoizBoiz.

Noisey: Tien jaar NoizBoiz. Voelen jullie je al oud?

Don de Baron: Zeker wel.

XL: Hoe oud ben jij?



Ik ben 22.

Don de Baron: Zie je, jij komt net kijken. Doe alsjeblieft alles wat mensen zeggen dat je niet mag doen, want je hebt nog een heel leven voor je.

XL: Shit, jij hebt nog geen eens katers nu. Of, je denkt dat je katers kent, maar wacht maar.



Nu klinkt het alsof ‘katers’ het antwoord is op de vraag ‘wat is het grootste verschil tussen de NoizBoiz van nu en die van tien jaar geleden?’

Don de Baron: Nou, we hebben wel leren doseren. Dat is wel een verschil met vroeger. Toch net iets minder reckless, niet alles pakken wat er in de buurt staat.

XL: Ik ben wel blij dat het qua liveshows niets heeft veranderd. We kunnen nog steeds hetzelfde brengen, gelukkig. Ik ben geen honderd – we kunnen nog prima drie kwartier knallen. Er zitten nog wel een paar plukjes wilde haren, hier en daar.

Don de Baron: Met iets meer beleid gaan we de moshpit in nu. Vaak bloedlippen gehad doordat we met een microfoon de pit insprongen.



Wat is de grootste NoizBoiz-gerelateerde blessure die er is opgelopen?

XL: Ik weet dat er bij de release van Georganiseerde Chaos twee mensen zijn flauwgevallen, en dat ik de dag erna allemaal foto’s van blauwe plekken zag op Twitter. Ik ben ook wel eens bijna gepleurd op het podium, maar dat is wel te coveren met een breakdance-move.

Mucky: Gelukkig sta ik altijd veilig.

Don de Baron: Weet je nog die keer in Thalia? Dat was wel echt misplaatst.

XL: O ja, je hebt in Rotterdam een tent genaamd Thalia. Zo’n plek waar iedereen hakken draagt, best een nette club. Daar waren wij geboekt, en we hebben letterlijk de tent afgebroken daarzo. We mochten het niet eens afmaken, uitsmijters zeiden dat we moesten stoppen. Was dit 2007.

Don de Baron: Ja, uitsmijters vonden ons helemaal niks, iedereen dacht: wat is dit?

XL: Maar ja, mensen hebben het nog steeds over die show. Zo werkt het toch goed in ons voordeel.



Mensen kenden grime niet, en dat is best moeilijk voor te stellen als je ziet hoe groot bepaalde grime-artiesten nu zijn. Denken jullie dat het beter had gewerkt als NoizBoiz nu was begonnen?

XL: Tja, het bestaat wel langer nu, alhoewel het nog steeds een vrij jong genre is. We zijn hooguit drie jaar later begonnen dan mensen in Engeland. Het klimaat is wel beter nu. Het publiek is op het gebied van elektronische muziek veel meer gewend, en social media maakt de wereld ook kleiner. Komt er ook nog bij dat mensen als Drake en Kanye het nu ook vet vinden, dan wordt het toch wat makkelijker opgepikt.



Jullie hebben in Nederland altijd een soort monopoliepositie in een niche gehad. Heeft dat in jullie voordeel gewerkt?

Mucky: We hebben een paar golven gepakt, we hebben ook voordeel gehad van de dubstephype. En op een gegeven moment zaten we in een spagaat tussen EDM en de hiphop, een vaag gebeuren. We hebben in ieder geval meerdere dingen verkend, want omdat we bijna alleen in de grime waren probeerden we daarin steeds een nieuwe uitdaging te vinden. Maar we hebben grime altijd als basis gehouden.

XL: Ja, dat had nu niet meer gehoeven.

Don de Baron: We hebben zo veel mensen in de zaal zien schrikken, omdat ze gewoon totaal niet kenden wat wij deden. Ze zagen een donkere man met een microfoon in z’n hand, en ja, daardoor verwacht je boombap.

Mucky: Er is heel lang door mensen uit de industrie gezegd dat je niet alleen grime kan maken, omdat niemand dat deed. Maar zij willen altijd alleen de hits, uiteindelijk heeft dat geen zin omdat ze letterlijk niks weten.

Je hebt niet echt iemand om mee te sparren, als je zowat de enige act bent.

Don de Baron: Er zijn wel mensen als Skinto en de jongens van Zwart Licht natuurlijk, en onderling kun je erover praten.

XL: Er zijn wel acts, maar een echte scene ontbreekt. Nederlandse rappers hebben referenties, toen wij begonnen met grime in Nederland hadden we dat niet.

Al is het wel makkelijk om de link met Engeland te leggen. Zeker als Wiley op het album staat.

Mucky: Wiley zei altijd over ons, als in Nederlanders, dat wij qua sound het dichtst bij grime zijn gebleven. Hoe hij het altijd voor zich heeft gezien.



Toen hij in zeven dagen grime schiep, bedoel je?

Mucky: Haha, ja! Mooi compliment toch, dat wij de essentie hebben vastgehouden. Want zelfs in Engeland gaat het meer de trap-kant op.

Don de Baron: Laten we eerlijk zijn: hij is wel de reden dat we hier nu zitten.

Mucky: Ik ben wel door hem begonnen met produceren, dus in dat geval is de cirkel wel rond. Gek om conversaties te hebben met de stem waar je altijd naar luisterde. Toch wel vergelijkbaar met wat sommige mensen met Michael Jackson hebben.

XL: Ja, het is een legend, en dus door de jaren heen een vriend geworden. Ik heb vaak genoeg gezegd: “Hé, je moet weten: wij doen dit door jou.”





Geloven jullie in de stelling ‘je moet je helden nooit ontmoeten’?

Don de Baron: Ja, ik wel.

XL: Zo denk jij, ik kan het los zien. Ik heb heel veel respect voor de movements – het is legendarisch – maar hij blijft wel gewoon een guy. Maar het blijft wel apart. Het gebeurt vaak genoeg dat ik een hele dag met hem ben, en als ik hem dan bijvoorbeeld een lift geef ergens heen, merk ik dat ik nadat hij uitstapt nog een set van hem opzet. Muzikaal speelt hij gewoon een enorm grote rol in m’n leven. Op z’n album Godfather staat een track, Holy Grime, die heeft hij in mijn keuken geschreven.



Cooking up?

XL: Ja. Ik zat rustig drie potjes FIFA te spelen, en toen ik daar klaar mee was had hij het al af. Hij zei: “Ik sta met Devlin op deze track, dus ik moet hard komen. Is dit de shit?” Ja, man. Dat is wel een moment waardoor ik denk: deze man heeft het in de vingers.

Mucky: Ik had laatst een grappig momentje met hem. Ik had een beat naar hem gestuurd, en toen hij het terugstuurde bleek het een diss te zijn naar Dizzee Rascal. Uiteindelijk is het niet uitgekomen, het is best wel heftig wat-ie zegt. Maar toen Skepta in Rotterdam was liet ik het aan hem horen, zijn geschrokken reactie was grappig om te zien – het is mooi als je er zo dicht opzit. Ik hoop dat dat nog lang gaat duren.



Luister hieronder naar ‘Techniek’.