Noord-Afrika is de nieuwe hotspot geworden voor Britse sekstoeristen

Sommige plaatsen hebben echt een reputatie op het gebied van sekstoerisme: Thailand, Amsterdam en Praag zijn bekende vakantiebestemmingen onder mensen die op zoek zijn naar een bepaald soort plezier. Maar de stijgende kosten in het Westen dwingen sommige Britse mannen om de gebaande paden te verlaten. En zodoende is er een gemeenschap ontstaan van Britse mannen die tips en trucs uitwisselen over de beste plekken om seks te vinden in Noord-Afrika. We spraken met sekswerkers in Noord-Afrika om hun ervaringen te horen met de Britse toeristen die door het continent reizen voor seks.

UKPunting is een online forum gewijd aan het helpen van “Punters”, oftewel seksconsumenten, door middel van een netwerk van recensies, advies en informatie. Het grootste deel van de website bevindt zich achter een paywall die alleen toegankelijk is na het betalen van de jaarlijkse contributie in Bitcoin. Naast regionale recensies voor seksuele diensten in het Verenigd Koninkrijk is er een sectie genaamd “wereldwijd”, gewijd aan seks in het buitenland. Hoewel Azië al lange tijd favoriet is bij mensen die seks willen kopen, zijn er meer dan 10.000 berichten in de sectie ‘Afrika’, met de nadruk op landen als Ghana, Gambia, Kenia en Marokko.

Videos by VICE

De discussieonderwerpen op het forum lopen nogal uiteen, maar mannen wisselen vooral graag verhalen uit over hotels die geschikt zijn om meisjes mee naar hun kamer te nemen, de verschillende prijzen voor seks, en je vindt er zelfs advies over het regelen van seks terwijl je op vakantie bent met je vrouw. Zoals een Britse punter het verwoordde in een recensie van een recente reis: “Gambia is een verborgen paradijs in de punterwereld… Ik ben begin zestig, heb overgewicht en zie er zeker niet goed uit. Het is echter gemakkelijk om zowel lokale meisjes als de vele prostituees te ontmoeten.”

Thuis gebruiken leden van UKPunting vaak ook websites zoals adultwork.com om sekswerk te vinden. Mark, een 45-jarige elektricien uit Londen wiens naam is veranderd om zijn privacy te beschermen, heeft UKPunting gebruikt om seks te vinden in het VK en daarbuiten. “Seks kopen is riskant; je weet nooit wie je gaat ontmoeten en of je wordt opgelicht,” legde hij uit. “Met de site kunnen we de werkende meisjes die we willen betalen helpen verifiëren en ervoor zorgen dat hun profielen kloppen. Veel van de meisjes waarderen een goede beoordeling op UKPunting – ze krijgen er veel extra werk door.”

In andere delen van de wereld gebruiken punters vooral populaire mobiele datingapps zoals Tinder. Veel van de leden maken in hun commentaren onderscheid tussen echte sekswerkers en “burgers”, zoals dit forumbericht illustreert: “Ik ben net terug van een trip van vijf nachten waar ik me heb uitgeleefd met acht gewillige slachtoffers, in de leeftijd van 23 tot 37 jaar. Slechts één van ons was een openlijke prostituee; de anderen waren allemaal lokale meisjes, die graag bevriend raakten met witte Europese vakantiegangers en erg gedienstig waren.” Een andere gebruiker merkte op: “Je hoeft je geen zorgen te maken over naar welke bar je moet gaan, of dat ze een werkend meisje zijn of niet…. Ik kreeg zelfs een blowjob aangeboden als ik een sapje kocht van de dame op het strand!”

Toen ik Mark vroeg hoe het gebruik van UKPunting sekswerkers in Afrika in landen als Ghana en Gambia ten goede zou kunnen komen, werd hij iets terughoudender. “Als iemand een geweldige recensie zou geven, zou dat anderen aanmoedigen om terug te komen.” Toen ik vroeg hoe groot de kans was dat dat ook echt zou gebeuren, wist hij het niet zeker. Toen ik verder vroeg hoe andere punters hetzelfde meisje zouden kunnen opsporen dat ze op Tinder hebben ontmoet, vooral als ze niet publiekelijk reclame maakt voor haar diensten, zei hij dat hij daar geen antwoord op kon geven.

Mike, een 42-jarige werktuigbouwkundig ingenieur uit Dorset wiens naam ook is veranderd om zijn privacy te beschermen, gebruikt UKPunting lokaal en om seks in het buitenland te vinden als hij op reis is. “Het probleem met seks kopen is dat het een gewoonte wordt, maar het is ook een fysieke behoefte,” zei hij. “Mensen hebben aanraking nodig. Mensen hebben intimiteit nodig. Maar als je het je niet kunt veroorloven om regelmatig sekswerkers in Engeland te ontmoeten, lijkt naar het buitenland gaan voor sommigen een goede optie.”

Naast het delen van informatie schepten veel mannen op over hun vermogen om meer voor hun geld te krijgen. Zoals een man opmerkte: “Ze werden allemaal vrijwillig beloond met maaltijden, drankjes, of in één geval, het equivalent van vijftien pond voor een grote zak rijst voor haar familie…. Mijn totale uitgave was een fractie van wat vergelijkbaar vermaak in Engeland zou kosten.”

“Het feit dat sommige van de mensen die door Britse mannen voor seks worden bezocht geen sekswerkers zijn, maar gewoon mensen die bereid zijn om seks te hebben voor geld, zegt alles over de strijd waar deze mensen mee te maken hebben.” – Chantelle Lunt

Jodie is een 36-jarige sekswerker uit Londen – haar naam is veranderd om haar privacy te beschermen. Ze begon haar inkomen in haar geboortestad Kumasi, Ghana, aan te vullen met seks toen ze 18 jaar oud was en legt de verschillen uit tussen de manieren waarop mannen seksuele diensten vinden op het Afrikaanse continent. “Je hoeft geen gebruik te maken van Adultwork in Ghana,” zei ze. “Er zijn veel prostituees in Ghana, waar ik werkte. Sommige vrouwen zijn zo wanhopig om buitenlandse mannen te ontmoeten omdat ze in armoede leven of het geld nodig hebben voor hun familie. Maar andere vrouwen hebben ook een gewone baan, net als ik. Ik had een baan in een bar en sliep met buitenlandse toeristen om mijn loon aan te vullen. Het is daar normaal.”

Voor punters is sekstoerisme in Noord-Afrika deels een economische beslissing: Ze willen minder betalen voor seks dan ze momenteel in het Verenigd Koninkrijk moeten neerleggen. Maar we weten nu dat de werkelijke kosten op het continent hoog zijn.

Volgens Chantelle Lunt, docent en schrijver gespecialiseerd in rassenstudies en criminologie, “zijn er weliswaar veel delen van het Afrikaanse continent die welvarend, modern en verstedelijkt zijn, maar veel plaatsen in Noord-Afrika zijn nog aan het herstellen van uitbuiting door het Westen, waaronder uitbuiting door westerse toeristen die naar het buitenland reizen voor goedkopere seks. Het feit dat sommige van de mensen die door Britse mannen voor seks worden bezocht geen sekswerkers zijn, maar gewoon mensen die bereid zijn om seks te hebben voor geld, zegt alles over de strijd waar deze mensen mee te maken hebben.”

Omari, wiens naam is veranderd om haar privacy te beschermen, is een 27-jarige sekswerker die vanuit hotels en appartementen werkt in Gambia. Toen ik haar vroeg wat ze vond van de normen die Britse mannen stellen aan sekswerkers in haar land in vergelijking met thuis, lachte ze: “We weten dat ze meer voor hun geld krijgen, omdat het Britse pond hier meer waard is!”

Hoewel Omari regelmatig met Britse mannen naar bed gaat voor geld, zegt ze dat de handel zijn eigen sociale problemen met zich meebrengt. Deels zit dat in de manier waarop het voor vrouwen de grens vervaagt tussen prostitutie en ongedwongen seks met buitenlandse Britse mannen. En deels is het omdat veel lokale mannen – hotelpersoneel, horecamanagers en taxichauffeurs – de sekshandel in stand helpen houden omdat ze op commissiebasis werken voor zowel punters als sekswerkers. “Uiteindelijk heeft niemand respect voor vrouwen”, zegt ze. “Niet degenen om je heen die de buitenlandse mannen voor je vinden of je naar de buitenlandse mannen rijden. Iedereen ziet het geld, maar je bent zelf een van de mensen die met hen naar bed gaan.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.