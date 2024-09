Noord-Korea heeft maar 28 websites

Er zijn op het internet ruim 140 miljoen .com en .net domeinen. Daarnaast zijn er ook nog miljoenen websites per landcode, oftewel ccTLD, zoals .nl voor Nederland, .de voor Duitsland en ga zo maar door.

Een van de meest gesloten landen van de wereld, Noord-Korea, is geen groot fan van het internet. We hadden een vermoeden dat het land niet zo veel websites had geregistreerd voor de eigen landcode .kp, maar we wisten het niet zeker. Daar kwam vandaag verandering in.

Videos by VICE

Op dinsdag configureerde Noord-Korea zijn nameserver, praktisch gezien een soort lijst met informatie over alle domeinen op .kp, per ongeluk verkeerd. Hierdoor kon iedereen de lijst opvragen.

Met andere woorden, een fout van de systeembeheerders van Noord-Korea zorgde ervoor dat iedereen aan de nameserver van het land kon vragen: “mag ik a.u.b. alle informatie over dit domein?” Daarom was het ineens mogelijk om een kijkje te nemen in de vreemde wereld van het Noord-Koreaanse web.

“We verwachtten al dat er niet veel op het internet in Noord-Korea te vinden was, en […] blijkt nu dat we gelijk hadden.”

En wat blijkt: Noord-Korea heeft slechts 28 geregistreerde internetdomeinen.

“We verwachtten al dat er niet veel op het internet in Noord-Korea te vinden was, en uit deze gelekte documenten blijkt nu dat we gelijk hadden,” vertelde Doug Madory, onderzoeker aan Dyn, een bedrijf dat het wereldwijde internetgebruik in de gaten houdt, aan Motherboard.

Sommige sites zijn niet bereikbaar, waarschijnlijk omdat ze worden overspoeld met traffic sinds Bryant’s ontdekking.

“Ik hoop voor het hoofd van de Noord-Koreaanse minister van propaganda dat het internet van zijn goddelijke dictator er niet uitvliegt door alle traffic van Hacker News,” grapte een gebruiker van Hacker News.

De meeste websites, van het staatsbedrijf Air Koryo, of die van de Kim Il Sung Universiteit bijvoorbeeld, zien er nogal banaal uit. Andere pagina’s zoals die van de officiële communistische staatskrant geven inzicht in de werking van de krachtige propagandamachine van Noord-Korea.

“Kim Jong Un Stuurt Zijn Verjaardagswensen aan Ervaren Geleerden,” is een van de koppen. Een andere stelt: “Drugsgerelateerde Misdaden Nemen toe onder Zuid-Koreaanse Jeugd.”

Een aantal gebruikers van Hacker News konden ook andere sites bezoeken die voor mij onbereikbaar waren. Een gebruiker schreef bijvoorbeeld dat friend.com.kp een soort kopie van Facebook lijkt te zijn (nee, niet die rare Facebook kloon die een paar maanden geleden werd ontdekt), portal.net.kp is een kopie van Yahoo, en korfilm.com.kp lijkt een kopie te zijn van movie4k, een soort illegale downloadsite.

Bryant vertelde dat hij de fout ontdekte en meteen de data downloadde, omdat hij alle topleveldomeinen in de gaten houdt voor dit soort zaken, en omdat hij kijkt naar wat landen doen met hun DNS (domain name servers) – eigenlijk een soort telefoonboek van het internet. Volgens Bryant wordt dit soort data door een aantal landen vaak geheim gehouden, en daarom is het belangrijk om alle informatie meteen binnen te halen als het beschikbaar is.

“De korte versie is dat ik gewoon een nerd ben die is geobsedeerd door DNS,” zei hij. Dankzij deze nerd, hebben we in ieder geval wel mooi een kijkje gekregen in het kleine, en wereldse, Noord-Koreaanse web.