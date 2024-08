Noord-Korea houdt kernkoppen maar wil Amerika paaien met een fastfoodrestaurant

Als je Donald Trump bent, heb je het recente CIA-rapport waarschijnlijk met gemengde gevoelens gelezen. Enerzijds meldt de veiligheidsdienst dat Noord-Korea niet van plan is om zijn nucleaire wapenarsenaal te ontmantelen. Hoe vaak er ook een militaire top wordt afgesproken en weer wordt afgeblazen – ze gaan het gewoon niet doen. Maar aan de andere kant wil het nogal onvoorspelbare land als gebaar naar Trump een fastfoodrestaurant openen.

“In het CIA-rapport wordt niet gemeld welk fastfoodrestaurant in Noord-Korea zou kunnen worden uitgenodigd, maar wel dat Kim Jong-un het idee had dat het restaurant tijdens de besprekingen het eten zou kunnen verzorgen. Daarmee zou Kim Jong-un laten zien dat hij openstaat voor investeringen uit het Westen,” meldt NBC News.

Iedereen weet dat Trump echt enorm veel van fastfood houdt, meer nog dan hoeveel hij van correct hoofdlettergebruik, elk willekeurig lid van het ministerie van Justitie of zelfs zijn dochter Tiffany houdt. (Maar echt… waar is Tiffany?) Trumps ontslagen campagneleider Corey Lewandowski en zijn assistent David Bossie schreven in hun boek over de presidentsverkiezingen van 2016 dat “er aan boord van Trump Force One vier hoofdvoedselgroepen waren: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, pizza en Cola Light.”

De vorige Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-il, was ook een beetje mal als het op eten aankwam. Hij beweerde dat hij de hamburger had uitgevonden. Hij noemde zijn creatie ‘Gogigyeopbbang’ en omschreef het als “dubbel brood met vlees.” Maar laten we eerlijk zijn, dat is gewoon een fucking hamburger.

Ondanks de Gogigyeopbbang van Kim was er lange tijd een fastfoodverbod in het communistische land, omdat het een slechte “imperialistische invloed” zou zijn. Dat veranderde een beetje in 2009, toen het eerste fastfoodrestaurant in Amerikaanse stijl in Pyongyang opende. Het restaurant, Samtaesong, serveert “gekruid rundergehakt met brood”, wafels, gefrituurde kip en zelfs bier van de tap. Toen het restaurant z’n deuren opende kostte volgens The Telegraph een portie gekruid gehakt met brood 1,60 euro. Dat is ongeveer de helft van wat een gemiddelde Noord-Koreaan per dag verdient.

“De hamburgers waren niet helemaal wat ik ervan had verwacht, maar de gefrituurde kip was heerlijk en had een mooi knapperig korstje,” zei een Japanse toerist. “Ik kreeg er ook een kleine plastic handschoen bij om mijn kip mee te eten, waardoor mijn handen helemaal niet vet werden. Ik vond het een kleine, aangename verrassing bij deze hele ervaring.”

Air Koryo, de nationale luchtvaartmaatschappij van Noord-Korea, serveert ook een burger – of een ding in de vorm van een hamburger – wat volgens sommige westerse toeristen het goorste is dat ze ooit hebben gegeten. “Het is niet erg lekker en het is ook niet duidelijk wat voor soort vlees het is. Waarschijnlijk geen hond,” vertelde touroperator Simon Cockerell aan MUNCHIES. “Niemand die met Air Koryo vliegt, vliegt met ze vanwege hun lekkere eten. Ik heb ondertussen waarschijnlijk al dertig van die dingen gegeten – maar alleen als ik heel veel honger had. De vegetarische optie bij de luchtvaartmaatschappij is: ‘eet de burger niet.’”

Uiteraard is er op dit moment geen McDonald’s in Noord-Korea, maar Cockerell zei dat je “overal” in de hoofdstad wel een hamburger kunt krijgen. “Als je genoeg geld hebt, zou je bijna elke soort zaak in de stad kunnen openen, hoewel een restaurant dat Uncle Sam’s All American Steakhouse heet misschien wel iets te ver zou gaan,” grapte hij. “Dat is misschien een stap te ver.”

Maar misschien een McDenuclearisatie? Wij wachten het af.