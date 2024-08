Noorderslag is niet vast te leggen op foto’s, maar het is ons toch gelukt

Zo, wat ga jij ontzettend slecht als je gisteren niet in Groningen was, in het specifiek in De Oosterpoort, of nog specifieker op Noorderslag. Wat een feest. Wat een bands. Wat een muziek. Wat een kater. Zoiets kan je simpelweg niet vastleggen op foto’s, maar hé, het is onze fotograaf Roos Pierson toch gelukt. Kijk hieronder naar hoe een onvergetelijke editie van dit festival eruitziet.