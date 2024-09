Nordstadt is een paradijs

Nordstadt is een wijk in het westen van de Duitse stad Dortmund, waar ongeveer 60.000 mensen met 140 verschillende nationaliteiten bij elkaar wonen. Hoewel dit kan klinken als een hele grote Benetton-reclame, is dat niet het beeld dat Duitsland heeft van Nordstadt. De wijk is uitgeroepen tot no-goarea. Duitse media, en zelfs sommige politici, omschrijven het als een buurt waar de politie niet durft te komen.



“Mensen praten op een slechte manier over Nordstadt, zonder dat ze echt weten waar ze het over hebben,” zegt de 23-jarige fotograaf Adriano Vannini. Hij verhuisde ongeveer anderhalf jaar geleden naar de wijk, toen hij zijn thuisland Brazilië verliet om fotografie te gaan studeren in Duitsland. In zijn eerste week had hij geen idee van de slechte reputatie die de wijk geniet. Dat veranderde toen een secretaresse van zijn universiteit hem zei: “Blijf weg uit Nordstadt, het is er gevaarlijk. Ze zullen je beroven.” Die opmerking zorgde er juist voor dat hij de wijk beter wilde leren kennen. “Ik wilde de wijk ontdekken met mijn camera,” zegt hij. Het resultaat is dat hij tot op de dag van vandaag nog steeds niet weet wie die mensen zijn, die hem zouden komen beroven.

Zijn foto’s laten Nordstadt zien zoals het is – mensen lopend door de buurt, kijken uit hun raam naar de constante bouwwerkzaamheden. “De slechte reputatie van Nordstadt is nergens op gebaseerd. Er zijn hier inderdaad problemen, zoals drugshandel en prostitutie,” zegt Adriano. Maar met deze foto’s wil hij laten zien dat dat niet alles is. “Nordstadt is als een stoofpotje,” zegt hij. “Het ziet er misschien niet uit, maar als je het een kans geeft is het beter dan je ooit had gedacht.”

