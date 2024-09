Normale mensen moeten kotsen van wat Jamie Vardy voor een wedstrijd drinkt

De spits van Leicester City drinkt de avond voor elke wedstrijd een halve fles port, uit een plastic waterflesje. De 29-jarige Vardy, die afgelopen seizoen alleen Harry Kane boven zich moest dulden op de Engelse topscorerslijst, meldt in zijn biografie dat hij voor elke wedstrijd uit bijgeloof port drinkt.

“Toen ik tegen Sunderland scoorde in de eerste wedstrijd van het seizoen, had ik die avond daarvoor port gedronken. Ik ben normaal niet zo bijgelovig, maar ik wilde niet dat er iets veranderde. Vorig seizoen heb ik dus besloten de avond voor een wedstrijd altijd port te drinken,” schrijft Vardy. “Ik vul altijd een waterflesje tot de helft met port en nip er aan terwijl ik tv kijk en in slaap sukkel.”

Een standaard plastic waterflesje heeft meestal de inhoud van een halve liter, wat betekent dat Vardy telkens een kwart liter port drinkt op de avond voor een wedstrijddag. Port is best sterk, dus dat komt overeen met ongeveer drie dubbele shots. De lijfspreuk van Leicester afgelopen seizoen, “No Vardy, no party”, blijkt dus honderd procent te kloppen.

Om vervolgens op de wedstrijddag scherp aan de aftrap te verschijnen, drinkt Vardy ‘s ochtends drie blikjes Red Bull en een dubbele espresso. Dat helpt hem om “als een gek rond te rennen”. De eerste Red Bull gooit hij meteen als hij wakker wordt achterover. De tweede heeft hij rond half twaalf achter de kiezen. Van de laatste Red Bull nipt hij tot hij het veld op moet.

Tussen de drie Red Bulls en de dubbele espresso door werkt Vardy elke ochtend een omelet met ham en kaas weg. De man leeft voor de sport, maar laat de hedendaagse voedselgoeroes het niet horen.

