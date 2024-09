North Sea Jazz Club is failliet

De club op het Westergasterrein sluit haar deuren, meldde het Parool vanochtend. Vijf jaar geleden werd de club opgezet als een extensie van het bekende North Sea Jazzfestival. De club stond bekend om haar dinerconcerten.

Wat nu de exacte reden is dat de club haar deuren gaat sluiten, is onduidelijk. Uit berichten van de woordvoerder van de club naar het Parool ging het goed maar was de verhuurder van het pand het er niet mee eens dat de naam moest veranderen: De directie van het North Sea Jazzfestival had besloten de licentie in te trekken. De woordvoerder van de club zegt dat als ze waren door gegaan onder een andere naam de verhuurder het als een contractbreuk hebben gezien. De verhuurder van het pand zei echter tegen de Amsterdamse krant dat er sprake was van een huurachterstand van vier maanden en dat dat de echte reden is voor het faillissement.