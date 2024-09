November Wong dartelt halfnaakt rond in het woeste IJslandse landschap

Het melodramatische, vulkanische landschap van IJsland vormt het decor voor het sierlijke, naakte lichaam van kunstenaar November C.Y. Wong in een nieuwe fotoserie met de naam Hér. Op zoek naar locaties reisden Wong en de fotograaf Chih Yu Wong door de geïsoleerde wildernis van het land, op zoek naar “lege horizonten, onbekende afstand en levende materie.”

Wong – zowel schilder, danser als performancekunstenaar – gebruikte de gevonden vergezichten om “enorm grote schilderijen” mee te maken. Je kan in de compositie haar verschillende beroepen terugzien. De danser en de performancekunstenaar zien we aan de houding, en de compositie is dan weer het werk van de schilder.

Je zou het lichaam van Wong als een soort penseel kunnen zien, waarmee ze een originele en organische relatie tussen haarzelf en de natuur schildert. Het enige dat af en toe tussen haar en het ruige terrein zit, is een opvallende, tweekleurige panty.

Hieronder zie je meer foto’s van November C.Y Wong:

Indien je meer wil zien van het werk van November C.Y. Wong en Chih Yu Wong, bekijk dan hun respectievelijke Instagrams hier en hier.