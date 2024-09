Intense foto’s van Juggalo Woodstock

Eén keer per jaar komen juggalo’s samen bij Juggalo Woodstock om zichzelf, elkaar en de muziek te vieren. Het festival geeft deze mensen de kans om onbespied zichzelf te zijn. Vooral de juggalettes, zoals de vrouwelijke fans van de Insane Clown Posse genoemd worden, grijpen deze kans om zich op hun gemak te voelen in hun eigen lichaam zonder daarvoor veroordeeld te worden.

Dit jaar dansten allerlei soorten juggalettes in de mist terwijl ze schudden met alles wat hun moeder ze gegeven heeft. Een lesbiënne spuwde vuur boven een liliputter die een lapdance gaf aan een man in een rolstoel, en tijdens de Miss Juggalette-wedstrijd kneep een moeder vol in haar eigen tieten terwijl haar zoon toekeek.

“Andere juggalo’s accepteren me zoals ik ben,” zei Miss Cyainide, een undergroundmuzikant die ook meedeed aan die wedstrijd. “Ik ben dik, maar daar doen ze hier niet moeilijk over. Iedereen hier behandelt elkaar gelijk.”

