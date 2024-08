Nuchter worden als je slecht gaat: een gids

Je handpalmen staan vol zweet, je knieën beven, je armen wegen zwaar. Je hebt jezelf misschien nog niet ondergekotst, maar je voelt je niet bepaald goed. Wat is er gebeurd? Heb je in plaats van je gebruikelijke drie pofjes een hele joint gerookt en ben je er nu van overtuigd dat iedereen je haat? Ben je ‘vergeten’ dat je maar een half pilletje moest nemen, en heb je nu de halte euforie gemist en ben je aangekomen op station zwetend, tandenknarsend delirium? Hoe dan ook, dat wat een leuke tijd had moeten zijn is in een helse high veranderd.

Als je weleens in aanraking komt met verboden middelen, dan bestaat de kans dat je op een gegeven moment een slechte ervaring gaat hebben. In de woorden van de klinische cognitieve neurowetenschapper Lucy Troup: “Je kunt met alle drugs een negatieve ervaring hebben – je kunt jarenlang alleen maar goeie trips hebben tot je ineens een slechte hebt.” Maar is ‘geduldig wachten tot het voorbij is’ de enige optie, of kun je meer directe acties ondernemen? Is er zoiets als… veront-high-en?

Videos by VICE

In het belang van publieke veiligheid hebben we een team van experts bij elkaar gehaald, en zijn we elke drug afgegaan om te kijken wat je kunt doen als je je ineens buitengewoon stoned voelt, in een k-hole verloren bent of in een door paddo’s aangewakkerde nachtmerrie vastzit.

Wiet

“Teveel wiet roken is eigenlijk een overgangsritueel,” zegt Liam O’Dowd, medeoprichter en editor van leafie, een online magazine dat zich focust op de veranderende wereld van cannabis en psychedelica. “Iedereen is weleens iets te wazig geworden van een joint, toch?”

Hoewel thc-bedwelming misschien voelt alsof het nooit meer overgaat, is het belangrijk om te onthouden dat het wel overgaat, en dat het waarschijnlijk amper schade zal opleveren. “Weggaan uit een gesloten ruimte, of van lawaai of een anderszijds chaotische omgeving is een goed begin,” zegt O’Dowd. “Frisse lucht kan helpen, maar een comfortabele plek vinden om tot rust te komen is het belangrijkst. Neem wat tijd om op je adem te focussen, adem diep in door je neus en weer uit door je mond… en maak je niet al te druk als je moet overgeven.”



Aangezien wiet de meest geprobeerde illegale drug is, zijn er ook behoorlijk wat volksremedies voor als je te stoned bent. “Veel stoners zweren dat je minder high zult worden als je op zwarte peperkorrels kauwt… en dat klopt ook,” zegt O’Dowd. Peper bevat twee terpenen, pineen en caryofylleen, die er allebei om bekend staan dat ze de psychoactieve elementen van thc verzachten. Caryofylleen zit trouwens ook in een paar cannabisstrains, zegt O’Dowd, “dus als je merkt dat je te high wordt van je gebruikelijke strain, zoek er dan eentje uit die veel caryofylleen bevat.”

Als peperkorrels echter niet genoeg zijn, wordt het misschien tijd om medische experts in te schakelen. Dr. Peter Grinspoon is een dokter in de primaire zorg en een cannabisspecialist bij Massachusetts General Hospital, en een docent geneeskunde aan Harvard Medical School. “Als iemand na het roken van cannabis echt in paniek is – of als iemand bijvoorbeeld een hartaandoening heeft – dan moeten we ons zorgen maken over de versnelde hartslag en hogere bloeddruk die meestal bij een paniekaanval komen kijken. Dit zou dan een goed moment zijn om op de spoeddienst naar je te laten kijken, ook al is het ‘alleen maar voor cannabis’,” zegt hij.

Na deze waarschuwing te hebben gegeven zegt hij echter ook: “Het is vaker een kwestie van kalm blijven, empathische ondersteuning, op een stille plek zitten, diep ademhalen, en met een vriend praten.”

Paddo’s en LSD

“Hoewel ervaren psychonauten zullen beweren dat bad trips niet bestaan, zal iedereen die er een heeft gehad je iets anders vertellen,” zegt O’Dowd. “Het is belangrijk om te onthouden dat psychedelica onze emoties tot een overweldigend niveau kunnen versterken,” voegt hij eraan toe, “dus hoewel een bad trip intens kan voelen, moet je ook onthouden dat het gevoel voorbij zal gaan. Alle trips zijn tijdelijk, ook de slechte.”

Sommige gebruikers denken dat zoete dingen zoals sinaasappelsap een bad trip kunnen voorkomen, maar Adam Waugh, trainingscoördinator bij The Loop, het eerste servicesysteem om drugs te checken in het VK, zegt dat volksremediën zoals deze meestal niet door de wetenschap worden ondersteund. “Als we heel erg willen generaliseren, dan zijn er geen veilige tegenmiddelen die iemand ‘veronthighen’, en veel dingen die vaak worden voorgesteld – sinaasappelsap, bijvoorbeeld – zal waarschijnlijk niets meer dan een placebo-effect hebben.”

Probeer in plaats van dat je naar een pak sap grijpt te focussen op je ademhaling om je te helpen de controle over je gedachten weer terug te krijgen. O’Dowd stelt ‘box breathing’ voor, “waarbij je vier seconden lang diep inademt, je adem vier seconden inhoudt, en dan vier seconden lang uitademt”.

Ketamine

De k-hole is een angstaanjagende consequentie van teveel ketamine doen, waarbij je compleet losgekoppeld kunt raken van de realiteit en je soms ook tijdelijk niet kunt bewegen. Waugh beschrijft het als een “veranderde staat van, of een compleet verlies van, bewustzijn.” Volgens Troup is het probleem dat, als je eenmaal in de k-hole zit, “de tijd die je nodig zou hebben om de biologische effecten teniet te doen waarschijnlijk even lang zou zijn als de tijd waarin de drug zou uitwerken.”

Dit betekent dat een goede vriend in de buurt het beste is wat je kunt hebben als je in een k-hole valt. “Als iemand bij bewustzijn is maar verward overkomt, stel ze dan gerust en probeer ervoor te zorgen dat ze zichzelf geen pijn doen met iets in hun omgeving, zoals scherpe voorwerpen,” zegt Waugh. Maar als iemand helemaal niet meer reageert, ook niet op hun naam of als je ze een por geeft, dan adviseert hij “om diegene in de stabiele zijligging te plaatsen en medische hulp in te roepen.”

Mdma en pillen

“Het gevaar van mdma/pillen, cocaïne en ketamine komt voor een groot deel door hun illegaliteit,” verklaart Dr. Grinspoon. “Daarom is het ook moeilijk om te weten wat iemand daadwerkelijk heeft gebruikt.” Met name in de VS moeten dokters nu rekening houden met de mogelijkheid van fentanylvervuiling. Maar mdma kan je nog steeds flink opfokken, zelfs als het niet vervuild is. “Mensen kunnen oververhit raken van mdma,” zegt Waugh. “Bij milde gevallen kan dit worden verholpen door de persoon naar een stillere, koelere en minder intense omgeving te brengen,” stelt hij voor. Maar Waugh benadrukt dat als iemand bij aanraking erg warm is, stijve spieren heeft of verward lijkt, “je dan onmiddellijk medische hulp moet inschakelen”.



Cocaïne

Zuidas-piraten kunnen misschien wegkomen met een dagelijks nakkie of twee, maar voor gewone stervelingen als wij kan coke soms onverwachte en onplezierige gevolgen hebben. “Cocaïne kan mensen angstig laten voelen, en soms manifesteert dit zich als een lichte benauwdheid op hun borst,” zegt Waugh. “Soms gaat dit binnen 5 à 10 minuten over als de persoon op een stille plek gaat zitten en gerustgesteld wordt, maar als iemand ernstige of aanhoudende pijn op de borst, gevoelloosheid of ademhalingsproblemen heeft, dan moeten ze meteen medische hulp krijgen.”

Uiteindelijk, als het op alle bovengenoemde drugs aankomt, vat O’Dowd het goed samen: “Te high worden is zo gebeurd, maar goed voorbereid zijn kan zeker risico’s en potentiële schade verminderen.” Het helpt ook zeker om precies te weten waar je aan begint voor je iets inademt of inneemt, naast dat je het rustig aan doet. “Rustig aan beginnen is een beetje een cliché, maar het klopt wel,” zegt O’Dowd. “Je kunt je high altijd versterken, maar je kunt hem niet verwijderen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.