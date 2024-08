Nudistenrestaurant sluit omdat niemand in z’n nakie wil dineren

In maart vorig jaar plaatste de Franse naturistenvereniging Association des Naturistes de Paris (ANP) een enthousiast bericht op hun Facebookpagina. Het bericht ging over de 22.000 mensen die online interesse hadden getoond om met een kleine groep aan een volledig naakte tour door het Palais de Tokyo deel te nemen. “Dit bevestigt nogmaals dat naaktheid, het idee achter nudisme en het welzijn dat het met zich meebrengt een veel grotere aantrekkingskracht heeft dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen,” schreef de ANP volgens The Guardian. “We willen luid en duidelijk laten zien dat hier vraag naar is in Parijs. Er zijn nog altijd veel te weinig plaatsen waar je naakt mag zijn.”

Met “veel te weinig plaatsen” doelt de ANP op dat er naar schatting 460 locaties zijn waar openbare naaktheid is toegestaan. Hieronder vallen 155 campings, 73 stranden, parken, recreatievoorzieningen en de sporadische naakttours door musea of een volledig naakt bowlingtoernooi. Frankrijk telt meer dan 2,7 miljoen mensen die zichzelf naturist noemen, en Parijs is zelfs uitgeroepen tot een van de meest nudistenvriendelijke steden van Europa. Wat dat betreft is het dus best verrassend dat O’Naturel, het eerste en het enige naaktrestaurant van Parijs, niet genoeg klanten kan vinden om open te blijven.

The Local schrijft dat O’Naturel zijn deuren in februari zal sluiten, omdat er niet genoeg (blote) billen zijn die plaats willen nemen in hun (met plastic afgedekte) stoelen. “Tot onze grote spijt zullen we restaurant O’Naturel op zaterdag 16 februari 2019 officieel sluiten,” zeiden Mike en Stéphane Saada, de eigenaren van het restaurant. “We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan dit avontuur door bij O’Naturel te dineren. We zullen ons de mooie tijden, de prachtige mensen die we hebben ontmoet en de klanten die deze bijzondere momenten met ons hebben gedeeld blijven herinneren.”

De tweelingbroers Mike en Stéphane Saada – die zelf trouwens geen naturisten zijn – openden het restaurant in november 2017, in het twaalfde arrondissement van de Franse hoofdstad. Wie een hapje wil eten in het restaurant, moet zich houden aan een aantal strikte regels. Zo is iedereen verplicht naakt te zijn tijdens het diner (enkel de obers, het keukenpersoneel en tieners onder begeleiding van volwassenen mogen hun kleren aanhouden). “Exhibitionistisch gedrag en seksuele uitingen” zijn verboden, en alle camera’s en telefoons moeten veilig opgeborgen worden in de kleedruimte. Bovendien krijgt elke klant een eigen zwarte stoelhoes en een paar slippers.

Lauren Luft, de voorzitter van de ANP, vertelt aan MUNCHIES dat de sluiting van het restaurant mogelijk te maken heeft met een combinatie van een teleurstellend toeristenseizoen en de hoge prijzen op het menu. “Het restaurant is al van het begin af aan sterk afhankelijk van het toerisme, net als de meeste eetgelegenheden in Parijs,” legt Luft uit. “Ze hebben zwaar te lijden gehad onder het feit dat er de afgelopen maand relatief weinig toeristen in Parijs waren, doordat velen van hen hun reis hiernaartoe annuleerden. Ik weet zeker dat vrijwel iedere zaak het moeilijk zou hebben na twee van zulke rampzalige maanden.”

“Voor veel inwoners zijn de prijzen van de gerechten de reden dat ze het restaurant niet bezoeken. Als je kijkt naar de kwaliteit van het eten is het niet duur, maar voor de meeste Parijzenaren ligt het alsnog ver boven hun budget voor een normaal etentje. Veel mensen bezoeken het restaurant daardoor maar eenmalig. Zelfs als ze wel blij zijn met de service en hebben genoten van hun maaltijd, kunnen ze het zich niet veroorloven om er nog eens heen te gaan.”

Een driegangenmenu met een vaste prijs van 49 euro blijkt voor de inwoners van een van de duurste steden in Europa toch te veel. Desondanks krijgt O’Naturel online grotendeels positieve recensies. Zo was een TripAdvisor-gebruiker heel blij met het feit dat het personeel ook glutenvrije opties kon aanbevelen.

“Veel nieuwe leden van de ANP zijn bij O’Naturel voor het eerst in aanraking gekomen met het naturisme,” vertelt Luft. “De kans is groot dat ze het restaurant enkel bezochten omdat ze zin hadden in een ongewone ervaring, waar ze later hun kleinkinderen over kunnen vertellen. Maar sommigen van hen ontdekten hier dat ze zich beter voelen zonder kleding en hebben zo besloten om hiermee verder te gaan.” De eerste gasten in het restaurant bestonden dan ook voor een deel uit een groep ANP-leden.

Inmiddels heeft O’Naturel een bericht op Facebook geplaatst waarin ze iedereen met een interesse in nudisme vragen om in Parijs van “een laatste naaktdiner te genieten.” Het is nog mogelijk om te reserveren tot de laatste dag, op 16 februari. Mocht je voor die tijd niet in Parijs zijn, kun je er altijd nog voor kiezen om gewoon een potje naakt te bowlen.

