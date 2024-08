Als hij niet aan het optreden is, drinkt Josylvio thee met froese motherfuckers

Josylvio is iemand die zichzelf in korte tijd zo liet gelden, dat je je nu al niet meer kan voorstellen hoe de muziekwereld eruitzag zonder hem. Zijn debuutalbum Ma3seb kwam uit 2016 in, maar al op de eerste track wordt duidelijk dat hij hier is om dingen over te nemen en te veranderen. Hij rapt: “Ik maak van Esko Diddy en mezelf Biggie – omgekeerde wereld, maar dat is de deally.” Maar juist nu hij met z’n derde album komt, besluit hij voor zichzelf te kiezen en het niet bij Esko’s label Van Klasse uit te brengen maar bij z’n eigen label, Hella Cash.



Dat klinkt als iets waar flink ruzie om gemaakt kan worden, maar volgens Josylvio zelf is daar totaal geen sprake van. Op 23 februari is z’n Hella Cash-album het eerste wat hij zelf naar buiten brengt. Met een beetje hulp van Top Notch, dat wel. De verwachtingen zijn in elk geval torenhoog. Ik sprak hem over de volgende stappen in z’n carrière.

Noisey: Wanneer was je voor het laatst ma3seb?

Josylvio: Haha, ik kan dat niet zeggen man. Er was een klein opstootje met iemand uit het team. Dat liep een beetje mis. Maar ik noem geen namen.

Kees.

Haha, ja, natuurlijk. Ik heb gelijk z’n neus gebroken.

We zitten hier in het kantoor van Top Notch. Dat is niet voor niets. Hoe zit het nou precies met jullie samenwerking?

Het gaat nu puur om de muziek die ik zelf uitbreng. We werken samen om mijn muziek naar een next level te tillen. Verder ben ik onafhankelijk, ik kan tekenen wie ik wil.

Wat voegt Top Notch toe?

Als je de grootste en de allerbeste wil worden, moet je de beste mensen om je heen hebben. Dat heb ik nu. Daarom geloof ik dat dit album het album van het jaar kan worden.

Je rapt in Westside: “Ik kon al weg bij Van Klasse.”

Maar ik ben real, a mattie. Ik hoef geen deal a mattie. Inderdaad. En ik verkoop mezelf niet voor twintig of dertig ruggen man. Zeker niet.

Die ruggen, gaven die nu de doorslag om toch weg te gaan bij Van Klasse?

Niet echt, want ik heb niet getekend bij Top Notch als Josylvio. Ik ben m’n eigen label begonnen. En als je heel eerlijk kijkt naar de loopbaan van Van Klasse: wat als ik daar niet was geweest? Waar zouden ze vandaag de dag zijn?

Geen idee.

Het is realistisch om te zeggen dat ik een grote rol heb gespeeld in hun groei. Maar wat nou als ik over twee jaar geen carrière meer heb? Dan heb ik wel gezorgd voor een platform waar anderen groot op worden en waar geld mee wordt verdiend. Terwijl ik er dan niet meer ben.

Is Hella Cash je pensioenplan?

Ja, zo zou je het kunnen zien. Ik ben altijd ondernemend geweest, en als je verder kijkt dan alleen muziek maken, zie je ook andere dingen. Ik weet bijvoorbeeld al sinds m’n eerste liedje precies wat anderen verdienen met hun muziek, via Spotify. Samen met Esko heb ik Van Klasse gebracht tot waar het nu is. Nu is het tijd dat ik dat voor mezelf doe.

Je groeide daar uit tot de grootste artiest. Nu begin je voor jezelf. Heb je daar lang over getwijfeld?

Eigenlijk niet. Ik ben heel straight met Esko, en hij met mij. Als hij had gezegd: “Nee bro, dit kun je niet doen. Faka met jou?”, dan was het misschien anders, maar ik wist vooraf dat hij zo niet zou reageren. Esko weet hoe de vork in de steel zit. Hij weet wat we voor elkaar betekend hebben. Hoe dankbaar ik ben. Daarom voel ik geen schuld. Als ik een bedrijf heb, en jij hebt een bedrijf, maar mijn product is gewoon beter, moet ik me dan kut voelen als jij straks geen klanten meer hebt? Als je realistisch bent en daarnaast goede vrienden, kom je er gewoon uit.

Denken rappers te weinig aan zichzelf?

Ja en nee. Ik heb juist altijd heel veel gedacht aan de mensen om mij heen. M’n beste mattie van vroeger is nu m’n tourmanager. Zo groei je met z’n allen. Hij en ik waren sannie sjezers, nu doen we elk weekend samen shows. Dat is het allerbelangrijkste. Maar om dat te kunnen doen, moet je financiële keuzes kunnen maken en dat gebeurt misschien te weinig. Er zijn hier weinig rappers die het lang volhouden omdat ze die keuzes te laat maken. Ik kan deze stap niet over twee jaar pas maken. Misschien ben ik dan al niets meer.

Gaat dat zo snel?

Nee, dat was gewoon een voorbeeld. Ik denk dat ik over twee jaar nog hits kan scoren. Kijk naar Ronnie Flex. Twee jaar geleden dachten we dat hij aan z’n top zat. Maar je moet er wel altijd van uitgaan dat het zou kunnen gebeuren. Ook zo snel.

Voel je de hete adem van een nieuwe generatie in je nek?

Ja. Er zijn genoeg mensen, ik noem geen namen, die twee jaar geleden nog keihard waren, maar er nu echt hard aan moeten trekken als ze een album willen maken waar ze mee kunnen streamen.

Wat kan Kees jou leren?

Hoe je het ook wendt of keert, Top Notch is veruit de vetste uitgeverij van muziek in Nederland. Nog afgezien van hoe groot ze zijn. Ik begon met clipmakers van 250 euro en heb langzaam stappen gezet tot jongens van vier, vijf, zesduizend euro. Maar wat is de volgende stap? Hoe kom je terecht bij de mensen die echt alles kunnen? Dat soort stappen lopen nu soepel.

Wat haalt Top Notch uit een samenwerking met jou?

Ze willen al met me praten sinds Ma3seb. Ik heb altijd nee gezegd. Heel grof eigenlijk, want het ging om echt lauwe bedragen. Veel mensen maken de fout om daarvoor te tekenen. Ze denken dat ze er zijn. Nee, je bent er pas als je dat geld zelf verdient. Wat haalt Top Notch hieruit? Ik draai er niet omheen. Ik zit in de top vijf van Nederland. Met dit album blijf ik gemakkelijk nog een jaar of twee in de top vijf. Dat weten zij ook. Als zij het gedeeltelijk uitbrengen, kunnen ze zeggen dat het onder de Top Notch-familie valt. Snap je? Dat is een deel van hun profijt, en uiteindelijk zullen ze er ook wel winst uit halen. Maar ik ga je niet vertellen hoe de hele deal in elkaar zit.

Als ik je zo hoor praten, vergeet ik bijna dat het rauwe Ma3seb helemaal niet zo lang geleden is uitgekomen. Kijk je nu: zakelijk, eigen bedrijf, Rolex. Is het moeilijk om die switch ook op muzikaal gebied te maken?

Weet je wat het is? Ik ben nog steeds precies dezelfde guy. Ouder en volwassener, maar ik heb dezelfde mensen om me heen. Ze zijn meer dan trots op me. Ik kan met die Rolex en mijn chain lopen waar ik maar wil. Want juist op die ene dag dat ik geen show heb, zie je me in het meest trappin’ theehuis met froese motherfuckers spelletjes spelen en thee drinken. Ik ben nog steeds met die mensen.

Maar als je goed luistert hoor je me op 2 Gezichten al niet meer rappen dat ik aan het trappen ben. En als ik er wel over praat, zeg ik tegen jou: picture it. Ik spreek erover in een grotere view. Ik weet dat mijn mattie geen baan heeft, maar wel vijf of tien kop omzet in de maand draait. Ik zit in de studio, hij doet zijn ding, en aan het einde van de dag zien we elkaar weer. Maar het zou raar zijn als ik nog ga rappen dat ik pakjes aan het vouwen ben, want dat doe ik niet meer.