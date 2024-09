Nuno Dos Santos en Quince hebben een liedje van Eefje de Visser geremixt

Iets aan die stem van Eefje de Visser zorgt ervoor dat ik als een klein verdrietig kind in een hoekje wil gaan zitten. Dus daar zit ik nu, in een hoek van de kamer, met mijn laptop op schoot een stukje te typen, terwijl ik veel liever uit het raam zou willen staren. In deze remix van Jong, gemaakt door Nuno Dos Santos en Quince, zit gelukkig maar een klein stukje van die stem. 41 seconden om precies te zijn. Dan blijven er dus nog vijf minuten en veertig seconden over om iets leuks te doen. Door een microscoop kijken naar hele kleine beestjes, bijvoorbeeld.

En voor alle mensen met een fobie voor kriebelige diertjes, is hier enkel het lied:



Aanstaande vrijdag verschijnt de compilatie Somewhere III op Something Happening Somewhere, het label van Nuno Dos Santos. Daar staat deze track ook op. Bestel ‘m alvast hier als je van mp3’tjes houdt, of hier als je ‘m op vinyl wil.