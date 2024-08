Dit is de nieuwe hazelnootpasta die Nutella kapot gaat maken

Hoewel er in Amsterdam geen Nutellawinkels meer bij mogen komen, blijft het mierzoete choco-notensmeersel razendpopulair. Het merk heeft 54 procent van de wereldwijde chocopastamarkt in handen. Maar er is een nieuwe kaper op de kust. Reuters meldt dat dat de Italiaanse Barilla Group, je kent ze wel van hun blauwe pakken pasta, bezig is met een rivaal voor Nutella: de Crema Pan di Stelle. In januari 2019 zal de pasta in de Italiaanse schappen liggen.

Maar hoe kunnen ze in godsnaam opboksen tegen chocogigant Nutella? Door milieuvriendelijker te zijn, zeggen ze.

Nutella is onderdeel van het Italiaanse Ferrero Rocher en kwam de afgelopen jaren meerdere keren onder vuur te liggen, omdat er palmolie wordt gebruikt om hun smeersel zo lekker, eh, smeerbaar te maken. Palmolie zit in veel producten, van fabriekseten tot cosmetica en het wordt op veel plekken gebruikt om mee te bakken. Maar de palmolie-industrie zorgt voor veel schade aan de natuur en dat is tot grote woede van milieuorganisaties als Greenpeace. Onlangs nog ging een anti-palmoliereclame van de milieuorganisatie viral. In het filmpje speelt een verdrietige orang-oetan die zijn moeder is verloren door ontbossing door de palmolie-industrie de hoofdrol.

Volgens Reuters wordt de Crema Pan di Stelle van Barilla gemaakt het het minder omstreden zonnebloemolie, Italiaanse hazelnoten, duurzaam verbouwde cacao, en bevat het ook nog eens minder suiker dan Nutella.

Nutella verdedigde het gebruik van controversiële plantaardige vetten, en probeerde transparant te zijn over hun palmolie-distributieketen op hun site en benadrukte de duurzaamheid en veiligheid voor consumenten. Hoewel organisaties als Greenpeace en World Wildlife Federation de palmolie-industrie veroordelen voor hun buitensporige impact op het milieu, pleiten ze niet voor het boycotten van producten met de olie als oplossing voor het probleem. Toen de Franse minister van milieu in 2015 publiekelijk Nutella veroordeelde voor hun gebruik van palmolie, nam Greenpeace het zelfs op voor het bedrijf. Ze zeiden dat Nutella goed werk deed door de leiding te nemen in de zoektocht naar duurzame, fair trade-oplossingen voor het probleem van ontbossing door palmolieproductie.

Het is nu maar wachten of de trouwe Nutella-klanten overgehaald worden door verhalen over duurzaamheid, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om méér keuze te hebben in het smeerchocoladeschap.

Dit artikel verscheen eerder op Munchies US.