Deze Mexicaanse thee helpt je binnen vijf minuten van je kater af

Wie ooit in Oaxaca, het Mexicaanse epicentrum van de mezcal, is geweest heeft vast al ontelbare keren de woorden “van mezcal krijg je geen kater” uit de monden van de werknemers van de distilleerderijen en barren horen rollen. Het is de schuld van bier, zoete mixdrankjes en slaaptekort dat je de volgende ochtend met een loodzwaar hoofd wakker wordt.



Maar maak je geen zorgen als je hoofd voelt als een houten plank na een nacht lang mezcal-margarita’s of liters lokaal bier achterover gieten. De inwoners van Oaxaca een middeltje tegen je kater: te de poléo.

“Het kruid heet eigenlijk ‘dronkemanskruid’,” vertelt Nubia Cervantez. Ik ben bij Oaxaca En Una Taza, een café een paar meter van de iconische Santo Domingo-kerk. Ik heb een kater, een helse kater.

Poléo, het dronkemanskruid

“Het geneest niet alleen katers, het is ook goed voor je maag en je ademhaling,” vertelt ze.

Poleo — in het Nederlands bekend als polei — is mintig en verfrissend. Je kan het warm of ijskoud bestellen, en haar kalmerende kruidensmaak zorgt meteen voor een comfortabel gevoel. Cervantez vertelt me dat je de therapeutische werking van het dronkemanskruid al binnen vijf à tien minuten nadat je het drankje gedronken hebt kan voelen.

Hete poleo-thee in een restaurant in Oaxaca city.

Met het dronkemanskruid wordt meer gemaakt dan alleen thee. De inwoners van Oaxaca stoppen het kruid ook in chocolade en dansen er mee op bruiloften en andere speciale gelegenheden.

Met een kop ijskoude polei-thee in mijn hand voel ik me niet langer of ik op het randje van de dood zweef. Mijn kater is nog niet helemaal weg, maar ik voel ‘m wel slinken.

Jammergenoeg is een retourtje Nederland Oaxaca een nogal hoge prijs om te betalen voor een nacht vol dronken fun. Gelukkig is het internet er om ons te verlossen van alle pijn: je kan de thee gewoon bestellen op Amazon.com.