Athene verwelkomde Obama met molotovcocktails en traangas

Dinsdagochtend kwam Obama in Athene aan voor zijn laatste buitenlandse bezoek als president van de Verenigde Staten. De laatste keer dat een Amerikaanse president Griekenland bezocht, was tijdens de nasleep van de NAVO-bombardementen in Joegoslavië. Bill Clinton werd toen in Athene begroet met rellen en spandoeken waarop hij uitgemaakt werd voor “fascistische moordenaar”.

Om te voorkomen dat zoiets nog een keer zou gebeuren werden er dinsdag vierduizend Griekse agenten opgetrommeld, en werd er een verbod op anti-Amerikaanse demonstraties afgekondigd. De CIA liet zelf vijfhonderd agenten overvliegen. Toch stonden er ’s middags rond de zesduizend mensen te demonstreren tegen de verkiezing van Donald Trump, de oorlog in Syrië, de Griekse staatsschuld en het feit dat Amerika überhaupt bestaat.

Het plan van de demonstranten, waaronder enkele antifascistische en anarchistische organisaties, was om een tocht te maken van het centrum naar de Amerikaanse ambassade. Zoals ze al verwachtten, kwamen ze echter niet ver. Al na een paar minuten blokkeerden twee politiebusjes de weg. Toen mensen over de busjes probeerden te klimmen, reageerde de politie met schokgranaten en traangas. De rellen gingen door tot drie uur ’s nachts. Achteraf meldde de politie dat er zes arrestaties verricht zijn.

In Thessaloniki maakte de politie zich ook op voor rellen, maar die bleven uit. Wel werden er Amerikaanse vlaggen verbrand.