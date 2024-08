Ocho & lbs geven in hun nieuwe video niets om je kinderfeest

Het is vandaag 5 december, wat betekent dat dat heerlijke avondje eindelijk weer is gekomen. Vanavond hobbelt de Sint weer over de daken, maar moeten we daar wel blij mee zijn? Bij ieder huis laat hij zijn Spaanse reet door de schoorsteen te zakken, en is die er niet, dan perst hij zich door je brievenbus of forceert hij een raam. Daarnaast schijnt hij ook jaarlijks honderden kinderen te ontvoeren en mishandelen, maar dat kan hij natuurlijk niet alleen. Daarvoor heeft hij zijn Zwarte Pieten, die ervoor zorgen dat de ‘goedheiligman’ zijn witte handschoentjes niet vies hoeft te maken.

Maar de pieten hebben wat steken laten vallen, met een aantal machtige vijanden in het criminele circuit tot gevolg. In de video voor Schoenendoos van Ocho & Ibs worden de rollen namelijk omgedraaid en worden de Zwarte Pieten zelf eens ontvoerd. Kortom, er zit een luchtje aan dit zogenaamde kinderfeest, misschien dat we dat door deze video eindelijk eens in gaan zien. Bekijk de grimmige clip hierboven en luister hieronder ook eens naar hun nieuwe EP F. De Koning.



Videos by VICE