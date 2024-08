Oeps! bij de Yahoo-hack zijn toch 3 miljard mensen slachtoffer geworden

Weet je de grote Yahoo-hack nog? Ja, dat is niet zo’n makkelijk vraag. Er waren namelijk twee gigantische hacks die Yahoo in 2016 bekendmaakte. Bij de eerste hack in 2013 waren 1 miljard gebruikers het slachtoffer van datadiefstal. En bij tweede in het einde van 2014 waren het 500 miljoen mensen.

Dat is wat tot nu toe werd aangenomen. Maar het bedrijf maakte dinsdag bekend dat er bij de hack in 2013 maar liefst 3 miljard slachtoffers waren – zo goed als iedereen die ooit een mailadres van Yahoo heeft gehad. Dit maakte Oath, zoals Yahoo heet sinds het eigendom van Verizon is, bekend.

Videos by VICE

“Het bedrijf heeft recent nieuwe feiten onder onder ogen gekregen dankzij externe forensische experts. Daaruit blijkt dat alle gebruikersaccounts van Yahoo gehackt zijn in 2013,” staat in de verklaring.

Het is onduidelijk hoe het bedrijf aan deze nieuwe informatie is gekomen. We hebben Oath om een reactie gevraagd en zullen het verhaal updaten als zij reageren. Een woordvoerder van Verizon weigerde commentaar te geven en stuurde ons alleen dit persbericht.