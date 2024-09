Of je links- of rechtshandig bent heeft eigenlijk niks te maken met je hersenen

Een grote meerderheid van de mensen, zo’n 85 procent, is rechtshandig tegenover 15 procent linkshandigen. Dit verschil zorgt al jaren voor discussie en deelt menig vriendengroep in tweeën. Je linkshandige vrienden roepen maar al te graag dat ze bijvoorbeeld creatiever of intelligenter zijn dan rechtshandigen omdat ze een andere hand gebruiken. Sorry vrienden, maar dat is helaas niet waar.

Evolutionair gezien hebben rechtshandigen eigenlijk een voordeel gehad, omdat de linkerhersenhelft (die de rechterhand bestuurt) beter ontwikkeld is. Onze voorouders hadden hier baat bij, omdat de centra voor spraak en taal ook in deze helft liggen. Dit verklaart ook waarom nu een groot gedeelte van de mensen nog altijd alles met rechts doet – maar waarom bestaan er dan eigenlijk ook linkshandigen?

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.