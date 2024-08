Offset, 21 Savage, Metro Boomin en Skepta zorgen voor de engste Halloween ooit

Ik wil deze plek graag gebruiken om te pleiten voor meer tolerantie aangaande wereldwijde feestdagen. Thanksgiving? Kom maar door. St. Patrick’s Day? Schenk maar bij, vriend. Halloween? Ik eis totale acceptatie, zeker als het elk jaar sicke muziek blijft regenen op deze dag. Offset, 21 Savage en Metro Boomin brachten vannacht namelijk hun tien nummers tellende project Without Warning uit, en Skepta besloot de wereld ook een stukje enger te maken met zijn Vicious EP.

Dus leef je met een mes uit op een pompoen, verlies jezelf in een hutkoffer vol Haribo-snoep, of whatever the fuck precies de bedoeling is op Halloween. Zolang je het maar doet met deze muziek in je oren.