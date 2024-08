Oh geweldig, we eten binnenkort vogelveren

Behalve als je vogelspotter bent of ooit deelnemer was bij De Slimste Mens, weet je vast niet wat de wetenschappelijke benamingen voor vogelveren zijn. Je hebt de remiges (de vliegveren op de vleugel) en je hebt ook rectrices (dit zijn de staartveren). Maar volgens nieuw onderzoek van de Lund universiteit in Zweden hebben vogelveren er straks wat nieuwe benamingen bij: lunch en avondeten.

Professor Rajni Hatti-Kaul en haar team van onderzochten of er een manier is om de tonnen aan vogelveren die in afvalcontainers van slachthuizen worden gedumpt in onze magen te krijgen. Hatti-Kaul en Mohammad H. A. Ibrahim hebben een bacterie ontdekt die het eiwit in de veren kan afbreken in eetbare aminozuren. Met deze vloeibare eiwitten kun je dieren voeren, het kan in cosmetica gebruikt worden, en uiteindelijk gebruikt worden als voedselbron voor mensen.

“Als we zo door blijven eten en zoveel afval produceren op dit tempo, hebben 1,6 planeten nodig om te overleven. Maar we hebben maar één aarde,” zegt Hatti-Kaul. “Daarom moeten we nieuwe, slimme en creatieve manieren vinden om afval te hergebruiken.”

Als je jezelf even over de grote ranzigheids-level van vogelveren eten heen zet, zijn er echt wat voordelen die verder gaan dan slim hergebruik en een nieuw eiwitbron.



Er zijn geen chemische toevoegingen nodig als je veren omzet in eiwit en de hoeveelheid eiwit die eruit te halen is, is ook nog eens heel erg hoog. Volgens de onderzoekers levert een kilo veren 900 gram eiwit op. Honderd gram kipfilet bevat ongeveer veertig gram eiwit, wat betekent dat je meer dan twee keer zoveel vlees nodig hebt om aan de hoeveelheid eiwit in een kilo veren te komen. Vertel dat maar aan je fitte vriend en check of hij de inhoud van al zijn kussens heeft opgegeten dit weekend.



Het lijkt er niet op dat vogelveren eerder gebruikt zijn als voedselbron voor mensen. Dieren knabbelen wel eens op een lekker sappig veertje. Futen en andere viseters staan erom bekend dat ze hun eigen veren eten. Dit beschermt hun lichaam tegen alle visgraatjes die ze binnenkrijgen. Volgens biologen van de universiteit van Stanford bestaat tot wel 50 procent van de maaginhoud van een fuut uit, eh fuut.



Hatti-Karl en haar team hopen dat ze eind 2018 klaar zijn met hun onderzoek. We wachten even met proeven tot ze zelf een paar happen hebben genomen.