Tijdens deze optocht werd een dode priester door een Grieks stadje gezeuld

RIP Thavmakos Kallinikos, die afgelopen dinsdag op 91-jarige leeftijd overleed. Normaal gesproken weet je hoe het riedeltje gaat als je sterft: er wordt gerouwd, gehuild, een mannetje met ingevallen wangen en een zwart pak meet je lichaam op om een goed passende kist te vinden. Maar niet in Griekenland.

Kijk:

Wat is hier aan de hand, vraag je. In de Griekse stad Lamia, zo’n twee uur ten noorden van Athene, werd de dood van hun bisschop nogal hoog opgenomen, en dus werd de overleden man op een troon gezet en door de stad getild. Dit is in lijn met de regels van De Kerk van de Oprechte Orthodoxe Christenen van Griekenland. Het is dus ook voor de gemiddelde Griek een vrij onalledaags tafereel.

Op Griekse internetpagina’s verschenen talloze memes gebaseerd op de processie. De Kerk van de Oprechte Orthodoxe Christenen van Griekenland volgt de Juliaanse Kalender, die eigenlijk een soort iets minder goed werkende versie van onze standaard, Gregoriaanse kalender is. Niet dat dat een logische verklaring is voor het door de straten zeulen van een overleden bisschop, van de St. Spyridon-kathedraal tot aan het klooster van St. Athanasius, om hem vervolgens rechtop staand te begraven, maar goed, he. Elke religie heeft zo z’n malligheden. Dat is zo mooi aan in een diverse wereld leven.