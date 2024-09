Okselbacterietransplantaties kunnen ons redden van stinkoksels

Chris Callewaert stinkt niet. Hoewel de post-doc van de University of California zichzelf Dr. Oksel noemt en zijn tijd steekt in het vinden van een middel tegen lichaamsgeur, bespeurde ik geen zweempje vieze geur bij de man toen ik hem sprak bij de Biofabricate-conferentie in New York.

Hij vertelde me dat zijn fascinatie voor het onderwerp geïnspireerd werd door persoonlijke ervaring.

“Ik was altijd bang dat mensen iets over mijn lichaamsgeur zouden zeggen, ook al was de enige die de geur doorhad meestal ikzelf. Het heeft toch invloed op je leven,” vertelde Callewaert mij.

Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan lichaamsgeur, maar het onderzoek van Callewaert toonde aan dat de types bacteriën die je oksel koloniseren een belangrijke rol spelen. Je zweet stinkt niet, maar als het afgebroken wordt door de bacteriën op je huid, zorgt dat voor geurtjes.

Door het DNA te sequencen,identificeerde Callewaert de verschillende bacteriën die meer voorkomen in de oksels van mensen met weinig of normale lichaamsgeur en de types die voorkomen bij mensen die stinken. Bij de neutrale oksels vond hij meer Staphylococcus epidermis, terwijl stinkende oksels vaker bewoond werden door Corynebacterium. Met andere woorden: hoe meer goede bacteriën je hebt, en hoe minder slechte, hoe minder je stinkt. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat je juiste bacteriën intrekken en de stinkbacteriën uitgezet worden? Een bacterietransplantatie natuurlijk.

Callewaert voerde de eerste okselbacterietransplantatie uit in 2013, bij een identieke tweeling. Een van de twee stonk meer dan de andere, maar toen Callewaert en zijn team eenmaal de goede bacteriën hadden overgeplaatst, verbeterde zijn geur en bleef deze beter. Sindsdien heeft Callewaert nog 18 transplantaties uitgevoerd, met minder langdurig resultaat. Hoewel deze bevindingen nog niet gepubliceerd zijn in een journal, vertelde Callewaert dat ze in de komende maanden wel uit zullen komen.

“Het is nog niet perfect,” vertelde Callewaert. “Op de korte termijn is het erg succesvol, maar mensen moeten op lange termijn geholpen worden. We willen de procedure dus optimaliseren.”

Het lijkt misschien een beuzelachtig probleem om op te lossen, maar onderzoek naar okselbacteriën draagt bij aan het groeiende begrip van ons menselijke microbioom – de unieke populatie aan bacteriën die op en in het menselijk lichaam wonen – en hoe het onze gezondheid beïnvloed.

Voor mensen met ernstige lichaamsgeur, een medische toestand die bromhidrose heet, kan het slopend zijn. Callewaert zegt dat hij van patiënten heeft gehoord die ontslagen werden door hun lichaamsgeur, of stopten met school.

“Ze raken hun partners kwijt. Ze verliezen hun zelfvertrouwen. Ze verliezen hun vrienden. Het heeft echt invloed op hun leven,” zei Callewaert. “En het is zo’n taboe. Mensen denken gewoon ‘waarom gebruik je geen deo?’ Maar deze mensen wassen zichzelf vaker dan gemiddeld en verwisselen hun kleren vaker. Ze zijn altijd nerveus en daarom wil ik helpen.”

