Oktober was een maand om je lhbtengels bij af te likken

In het lhbt-overzicht van de maand lichten we het allerbelangrijkste nieuws over gayland uit, waar we vervolgens op reflecteren. In deze editie nemen we het queernieuws van prachtmaand oktober onder de loep.

Het was me weer wat, met het gaynieuws in oktober. Maar voordat we het onvermijdelijke zuur uit het lhbt-vat halen, trappen we dit nieuwsoverzicht af met wat vrolijke dingen. Om je gemarginaliseerde lhbtengels grondig bij af te likken.

Videos by VICE

Om te beginnen krijgt Groningen een nieuw gaycafé. Goed nieuws, want Groningen liep godsjammerlijk leeg wat betreft homo-uitgaansleven de afgelopen jaren. Verder bestond het homomonument deze maand dertig jaar, wat reden was voor een groot feest in Paradiso. Dan waren er nog twee Nederlandse lesbiennes die gaan trouwen in alle 24 landen waar dat kan, om het homohuwelijk in het zonnetje te zetten. Maar vooral om aandacht te vragen voor het feit dat het in 171 landen op de wereld hartstikke niet mag. 171! Toch wel een beetje bitterzoet homonieuws, als je het mij vraagt.

BeyonG, foto via YouTube

Activiste BeyonG Veldkamp mocht deze maand lunchen bij de koning en koningin. Die lunch wordt elk jaar gehouden voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd en BeyonG zet zich al jaren keihard in voor de lhbt-gemeenschap. Los van dat ik dit óntzettend leuk en verdiend vind, wil ook heel erg graag weten hoe dat nou precies is gegaan. Zou Máxima BeyonG met een zachte G, of met een Engelse G hebben uitgesproken? Zou er stiekem op de achtergrond een nummertje van Beyoncé zijn gepompt? Ik had hier graag bij willen zijn.

Een homo-overzicht zou geen homo-overzicht zijn als er niet wat feestelijke actualiteiten over gaydieren in zouden staan. Laten we wel wezen: het dierenrijk is een grote queerbedoening, en dieren geven over het algemeen, in tegenstelling tot mensen, geen zier om ingewikkelde sociale structuren en machtsverhoudingen. Nou, met dit in ons achterhoofd komt hier het nieuws: Jonathan, een 186 jaar oude schildpad, doet het al 26 jaar met Frederic, een mannetje. Heel erg leuk voor beiden. Maar tóch moet The Times daar dan weer een bergje heteronormativiteit overheen kieperen. Want wetenschappers zijn er pas onlangs achter gekomen dat het een mannetje is, en volgens de The Times had deze schildpad helemaal niet door dat hij een cloaca van hetzelfde geslacht bereed: “Deze oude schildpad heeft nog niet álles gezien in zijn leven. Het blijkt dat hij niet Frederica – waar hij van hield – liefkoosde, maar Frederic.” FREDERIC. EEN MANNETJE. Al die tijd! Wist hij veel! Gênant! Jonathan kijkt voortaan wel uit voordat hij nog eens zijn piem in die mannelijke cloaca stopt.

Jonathan, de oudste schildpad ter wereld die ook weleens zijn pik in andere schildpadden steekt.

Ander monter (dieren)nieuws: er is een transvrouw met de naam Jeanine Squirrel. Squirrel heeft een nieuwe partij opgericht in Amsterdam, namelijk de politieke partij Queer. De partij is opgericht omdat Squirrel het gevoel heeft dat mensen nog niet genoeg zichzelf kunnen zijn, en de beknelde cultuursector in Amsterdam behoorlijk kleurloos is. Toppie, vind ik, en het is natuurlijk een onmiskenbaar gegeven dat iedereen die de politiek ingaat en zichzelf Squirrel noemt een winnaar is.

Weet je wie ook een winnaar is? De Limburgse Miss Patty Pam Pam. Die werd deze maand verkozen tot Miss Travestie Holland. Gefeliciteerd, Patty!

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frob.roberts.988711%2Fvideos%2F2175751912651720%2F&show_text=0&width=560

Afgelopen vrijdag gebeurde er iets bijzonders op YouTube, want er kwam een filmpje online van Youness Ouaali – volgens het internet is dat een vlogger en Facebook-opiniemaker – waarin hij wat dingen te zeggen heeft over lhbt’ers. Bijvoorbeeld dat homoseksualiteit een ziekte is, en als je hard op je hoofd valt, dat je dan homo kan worden. Het filmpje is inmiddels offline gehaald door YouTube, maar ik wil het toch even hebben over de cinematografische keuzes die deze man heeft gemaakt in zijn vlog.

Want wat is dit voor zooitje ongeregeld, zeg! Als je niet beter zou weten, lijkt Youness mee te doen met een klusprogramma waarin hij in zijn eentje Café ‘De Marokkaan’ in het leven probeert te roepen. En tegen wie praat hij? En waarom zit hij zo ver weg van de camera? Waarom is dat scherm achter hem helemaal wit? Als je jezelf bestempelt als online opiniemaker, kies dan op zijn minst een beetje een fijn kader, een heldere compositie en logische setting, zodat ik begrijp wat er gebeurt. Dat is inleveren op je geloofwaardigheid, knaap. Op naar het volgende homonieuws!

Het was namelijk ook weer raak in de radiowereld. FunX riep luisteraars op om de allerknapste knapperd van een jongen die ze kennen te taggen in een facebookoproep. Om niet de suggestie te wekken dat heteroseksuele jongens die andere jongens aantrekkelijk vinden meteen op zaterdagavond in de seksschommel klimmen tijdens een fetisjfeest in Club Church, leek het ze handig om de hashtag #nohomo in de oproep te plakken.

Ten slotte werd deze maand gekarakteriseerd door twee andere hashtags, namelijk #metoo en #ihave. Zowel vrouwen als mannen lieten door middel van deze hashtags weten dat ze ofwel slachtoffer (#metoo) ofwel dader (#ihave) van seksueel geweld zijn geweest. En er werden tijdens deze discussie wat hetero- en cisnormatieve steken laten vallen, want het viel namelijk wel heel erg op dat het voornamelijk niet-lhbt’ers, cismannen en cisvrouwen waren die de afgelopen weken in de media hun verhaal mochten doen. Maar weet je wat misschien nog wel grilliger was binnen de #metoo-discussie? Dat Kevin Spacey de nogal misplaatste kans greep om zijn coming out te vieren in een excuusbrief voor zijn aanranding van de acteur Anthony Rapp.

Concluderend: hoe gaat de maand oktober de geschiedenisboeken in?

Oktober was een maand van uitstekende winnaars, maar stond ook in het teken van gênante misstappen en buitengewone verliezers die flink door het regenboogkleurige homostof zijn gegaan. Bijvoorbeeld Youness, die de plank missloeg als millennial en digitale opiniemaker met zijn visueel onaantrekkelijke en homofobe vlog, of FunX, het radiostation dat eventjes een heleboel discriminatie over homoland kieperde met hun #nohomo, of The Times en hun berichtgeving over de schildpad, die er pas achter kwam dat hij een mannetje aan het pompen was omdat een stel wetenschappers dat hem vertelde, of, ten slotte de media tijdens de #metoo-discussie, die in dat debat nauwelijks aandacht besteedde aan de veelzijdigheid van het mens-zijn.

Maar de absolute winnaars maakten deze maand tot wat het is geworden, namelijk een best wel goede maand voor de lhbt-gemeenschap! Activiste BeyonG won door te lunchen met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, Miss Patty Pam Pam won dé dragqueenprijs van Nederland, en de laatste, maar zeker niet de minste, Jeanine Squirrel, die deze maand nogal heeft gewonnen, omdat ze Jeanine Squirrel heet.