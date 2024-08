Omdat het World Vegan Day is vroegen we slagers wat ze van veganisten vinden

Veganisten krijgen veel over zich heen. Ondanks dat ze bijdragen aan een beter milieu, het welzijn van dieren en er vaak ook nog een gezonde levensstijl op nahouden, worden ze ook vaak neergezet als mensen die vooral bezig zijn met het opdringen van hun levensstijl aan anderen. Veganisten zijn een belangrijke groep mensen en dragen bij aan het welzijn van onze planeet: Nederland telde in 2017 meer dan 100.000 veganisten.

De omslag naar een veganistische levensstijl bespaart dan misschien dierenlevens, maar gaat ook ten koste van de lokale slager en z’n portemonnee. Daarom ging ik langs bij een aantal vleesverkopers van onze hoofdstad om te vragen wat zij eigenlijk van veganisten vinden.

Slager Debby bij de Albert Heijn Waterlooplein

MUNCHIES: Ha Debby, het is Internationale Veganistendag. Ga je nog iets leuks doen?

Debby: Nou, ja, de veganisten, die hebben iets te vieren. Zelf heb ik er niet zoveel mee. Ik eet wel minder vlees. Vroeger at ik het bijna dagelijks, en nu nog maar drie keer per week. Flexitariër heet dat geloof ik.

Wat eet je de andere dagen dan?

Vaak nepvlees. Hier bij de Albert Heijn heb je van die sojaworstjes. Best lekker, hoor. En ik haal altijd biologisch vlees.

Maar dat veganistische, dat trek je niet?

Wat moet ik zeggen. Het lijkt me gewoon lastig om je eten op smaak te krijgen. Ik lust graag kaas. Dat zou dan niet meer kunnen. Maar hé, misschien is veganistisch eten wel hartstikke lekker en gezond.

Slager Jasper bij Slagerij Poldervaart

Veganisten, wat vind je ervan?

Jasper: Ontzettend aardig. Een van mijn beste vrienden gaat in Utrecht een veganistisch restaurant beginnen, en daar heb ik met de slagerij een hele hoop geld in geïnvesteerd. Hij probeert op een goede manier om te gaan met het milieu, en ik doe dat ook, op mijn manier. Vlees eten blijven mensen toch wel doen, maar probeer dan wel goed vlees te eten, want die troep die je bij de supermarkt haalt is echt niet te doen. Ik ben nog liever veganist dan dat ik daar vlees moet kopen.

Weet je dat zeker?

Absoluut. Het vlees dat daar verkocht wordt is niet van dezelfde orde als het vlees dat ik in huis heb. Hele stukken vlees worden zo de prullenbak in geflikkerd, terwijl wij elk deel van een dier gebruiken. Als veganist ga je toch ook geen komkommers weggooien? Wie is er dan milieubewuster?

Slager Natasja bij Slagerij In ’t Veld

Het is vandaag internationale veganistendag.

Natasja: Ach gut! Die eten ook geen melk en eieren toch?

Klopt. Wat vind je daar nou van?

Moeten ze toch zelf weten. Ik heb nergens last van. Ik moet wel zeggen dat ik ze er zo uit kan pikken. Soms zie je ze over straat lopen en dan weet je gelijk dat ze geen vlees eten.

Hoe zie je dat?

Hartstikke bleek. Kijk, dat vlees zorgt ervoor dat je een kleurtje krijgt, dus het lijkt me gezonder om af en toe een biefstukje te eten. Aan de andere kant is het natuurlijk niet mijn probleem. Mensen moeten lekker doen waar ze zin in hebben.

Slager Eric bij Slagerij De Wit

Hé, zaagmans, heb je iets liefs te zeggen over veganisten?

Eric: Nou, ik vind het heel knap. Dat meen ik echt. Ik heb thuis een boekje liggen waarin allemaal producten staan die van varkens worden gemaakt, en dat is meer dan je denkt: medicijnen, winegums, kogels, behangsmeersel, penicilline, noem maar op. Als je kan leven zonder al die dingen? Respect. Ik doe het je niet na.

En vegetariërs?

Kijk, vegetariërs vind ik dan weer een beetje hypocriet. Dan beweren ze geen vlees te eten maar lopen ze wel op leren schoenen. Als je milieubewuster wilt leven is het belangrijk dat je weet waar je vlees vandaan komt, in plaats van dat je alleen maar bepaald soort dierlijke producten afschaft. Bij de meeste keurslagers wordt er heel secuur met de beesten omgegaan, waardoor we eigenlijk geen enkel onderdeel van het dier verspillen. In die zin zijn wij ook milieubewust.

Slager Ayed bij Slagerij Atlas

Komen hier weleens veganisten over de vloer?

Ayed: Jawel hoor. Mijn vriendin eet vegetarisch.

Gaat dat wel goed?

Ja absoluut. We maken er veel grapjes over. Soms hebben we wel discussies, maar ik dwing haar nooit om vlees te eten. Ik zou niet durven. Haar levensstijl is ook een stuk gezonder, daar heb ik respect voor. Eigenlijk zouden meer mensen zo moeten leven, dan zou de wereld een betere plek worden. Los van dat veel vlees slecht is voor het milieu is het ook nog eens slecht voor jezelf.

En ze vindt het niet erg dat je slager bent?

Nee hoor. Ik heb respect voor haar, en zij voor mij.