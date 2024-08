Ome Omar boesjanseert ons allemaal de portemonnee

Als je heel simplistisch denkt, kun je het leven opsplitsen in twee situaties: een situatie met geld en eentje zonder. Men noemt dit ook wel het begin en einde van de maand. Hoewel het een wereld van verschil lijkt, zijn de skeere tijden onlosmakelijk verbonden met periodes van welvaart. Heb je wat in je zak dan denk je: wow, ik kan shit kopen, wat is het toch fijn om niet arm te zijn. Moet je je huurbaas opnieuw bellen om hem een gerecyclede smoes voor te schotelen dan denk je: had ik maar zuiniger geweest met mijn money.

Iemand die deze welvaartsgetijde als geen ander kan weergeven is Omar, je favoriete onkel. Hij heeft zelf een clip gemaakt voor zijn nieuwe track Boesjans, waarin hij het leven met en zonder pegels laat zien. Pin wat flappen om je tranen te drogen en kijk de video hierboven.