Ome Omar heeft een gigantisch broertje dood aan die bledder

Bledder hangt overal in de lucht, bijvoorbeeld in de vorm van valse amicale acties en niet nagekomen coffeeshopbeloftes. Ome Omar krijgt daar hoofdpijn categorie cluster van. In zijn video voor Bledder legt hij op dertig verschillende locaties in – hoe kan het ook anders – Amsterdam-Noord uit hoe teleurgesteld hij is in het fenomeen bledder en alle mensen die het verkondigen. Onderwijl rockt hij een aantal bijzonder harde outfits en laat hij zien dat een troep ganzen hem minder doet dan de bledder die wordt verspreid.

Wij mogen de video gemaakt door Kevin Boitelle van Opslaan Als primeuren. Bekijk het spektakel hier beneden en vind de nieuwe Nonkel-EP van Ome Omar hier.