Ome Omar is een True Detective in de video van ‘Jamanbroer’

Nog even en ‘manbroer’ wordt opgenomen in de Dikke van Dale, waar deze fantastische taalontwikkeling met recht thuishoort. Iemand enkel je ‘broer’ of ‘neef’ noemen voldoet namelijk niet meer – een persoon waar je dik mee bent, spreek je minstens aan met een combinatie als ‘gmankillbroniffo’. Probeer het eens uit, het werkt vermanbroederend.

Jamanbroer, de nieuwe video van Ome Omar, geeft hier op een uitstekende manier gehoor aan. In de clip waant de rapper zich een True Detective, op zoek naar een persoon genaamd manneefbroer, waarin hij wordt bijgestaan door zijn partner Chiron Holwijn. Onderweg komen ze een paar louche figuren tegen, waaronder een corrupte Spacekees, Faberyayo als bokstrainer en Sergio van Yung Internet als een schimmige dealer. In de track komen verscheidene fenomenale combinaties voorbij van manbroertaalgebruik ­– dit is het soort pionierswerk waardoor kunstenaars de boeken ingaan.

Spoilergevoelig als jullie vast zijn, zal ik niet meer verklappen, maar kijk hieronder die video, manniffo. Deze kleine misdaadserie werd geregisseerd door Kevin Boitelle en geproduceerd door Allen Grygierczyk.