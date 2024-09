On The Fence brengt Venlo naar Amsterdam in de clip voor ‘Rose Lemonade’

Omdat Limburg ver weg is van alles – behalve Duitsland, België en vlaai – wordt de provincie nog weleens ondergewaardeerd. Dat is jammer, want Limburg heeft veel getalenteerde artiesten te bieden, zoals bijvoorbeeld On The Fence. We zagen hem al in de clip voor Blind van Stayy Cozy, maar nu mogen we ook zijn clip voor Rose Lemonade hier als eerste laten zien.

Nachtelijk Amsterdam speelt een hoofdrol in deze clip, en niets verpest een nacht in deze stad zo hard als liefdesverdriet – door het werken aan zijn carrière kan On The Fence zich moeilijk focussen op randzaken zoals de liefde. Dat wordt natuurlijk het best overgebracht in een Bryson Tiller-achtige track. De video is gemaakt door Mitchell Kalf en Mark Verhees, en de beat is geproduceerd door Youp. Deze video is een voorproefje voor de EP die On The Fence komend voorjaar gaat uitbrengen. Bekijk de clip hier: