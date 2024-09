On The Fence gaat discobowlen in zijn clip voor ‘Noticed’

Nadat zijn melancholische single Rose Lemonade de ronde deed, kreeg On The Fence een uitnodiging van Colors. Het muziekplatform uit Berlijn liet hem in hun kleurrijke studio het nummer Lotto opvoeren en iedereen werd er dolgelukkig van. Hij werd zelfs – niet geheel onterecht – in de comments vergeleken met Roy Woods. Sinds zijn verschijning bij Colors wordt hij door allerlei Amerikaanse labels overgevlogen voor samenwerkingen. Om te vieren dat hij zich eindelijk in de kijker heeft gespeeld, maakte hij met zijn producer Youp het liedje Noticed. De clip daarvan hebben wij hier in première.

De track is wat vrolijker dan wat we van de zanger uit Venlo gewend zijn, en de video gaat volledig mee in de euforie van de muziek. Je ziet On The Fence doen wat we eigenlijk allemaal heel de dag willen: met vrienden eraf gaan en jezelf verliezen op een bowling baan.

‘Noticed’ staat op de debuut-EP ‘Better Than Nothing’ die in juli uitkomt.