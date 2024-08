Hoe onafhankelijk artiest Amadi Blue erin slaagde met The Game samen te werken

In de Hilversumse bossen zitten de Wisseloordstudio’s verstopt, een studiocomplex waar enorme namen als Tina Turner en de Rolling Stones ooit hun legendarische muziek opnamen. Ik ben hier omdat ik heb afgesproken met Amadi Blue (28), een onafhankelijke Nigeriaans-Nederlandse muzikant. Hij begon ooit als eerste Europese artiest bij EMPIRE, het Amerikaanse label van onder meer Kendrick Lamar, en werkte later samen met Mr. Probz.

In Nederland is hij vooralsnog niet zo bekend, maar hij heeft al iets bijzonders bereikt: op zijn nieuwe track is niemand minder dan The Game te horen, bekend van zijn internationale megahits in de jaren nul en zijn ruzies met 50 Cent. Ik wil graag weten hoe een een opkomende artiest uit Hilversum in contact is gekomen met zo’n hiphoplegende, en los daarvan ben ik benieuwd wie Amadi Blue is – daarom ga ik vandaag een hele dag met hem doorbrengen en met hem mee naar zijn favoriete plekken.

Wisseloordstudio’s

We beginnen met een kopje koffie, op een terras vlakbij de studio. Delano Engelhart, zijn manager, is er ook bij. “Zo begin ik mijn dag vaak,” zegt Amadi Blue, wiens echte naam Martyn van Grieken is. Zijn artiestennaam koos hij vanwege de betekenis. “Amadi staat voor vrije man en dankbaarheid, en blauw is de kleur van creativiteit en spiritualiteit.” De mannen zijn hier drie tot zes dagen in de week te vinden om muziek te maken, in de studio die Amadi Blue huurt samen met een vriend. “We komen hier niet om gewoon te chillen. Hier zijn altijd inspirerende en creatieve mensen te vinden, die me feedback geven op mijn werk. Veel producers en artiesten met wie we werken ken ik al sinds de Nederlandse popacademie in Utrecht of via vrienden. Delano heb ik leren kennen via een gemeenschappelijke vriend, en inmiddels is hij al jaren een goede vriend en nu ook mijn manager.”

Terras bij de Wisseloordstudio’s

Amadi Blue

Ik zeg dat het me opvalt dat artiesten vaak zeggen dat ze goed bevriend zijn met hun manager. “Hij weet wie ik ben, hoe ik in elkaar zit,” legt Amadi uit. “Ik denk dat je als vrienden eerlijker tegen elkaar kunt zijn en sneller dingen van elkaar aanneemt, ook kritiek. Ik weet dat hij het beste met me voor heeft en niet gewoon aan mij wil verdienen. En wanneer we succes hebben behaald, hoop ik hem alles terug te kunnen geven, zo van: jij was er toen al, je geloofde toen al in mij.” Delano knikt ondertussen instemmend.

We lopen een van de studio’s van het complex in. Op zijn laptop laat Amadi de videoclip van zijn nummer met The Game zien, en hij vertelt hoe de onwerkelijke samenwerking tot stand kwam. “The Game had iets gepost op zijn Instagram over dat hij met opkomende of onafhankelijke artiesten wilde werken. Dus ik dacht: ik stuur gewoon een DM”, zegt hij. “Ik verwachtte geen reactie, maar ik had ook niets te verliezen.”

Maar tot zijn verbazing kwam er al snel een reactie. “Toen ik zijn aandacht had, moest ik nog bedenken welk nummer ik naar hem zou sturen,” zegt Amadi. “Ik was destijds net overgestapt naar R&B en Afro, en mijn nummers zijn soft en romantisch. Dat ligt natuurlijk ver van zijn stijl ligt.”

Het nummer dat hij koos was ‘Time Of Your Life’. “Daar had ik net een verse voor opgenomen. Ik vond dit nummer het dichtst bij ons beiden liggen. The Game reageerde weer snel, en zei dat hij het tof vond. Drie dagen later had ik een e-mail in mijn inbox met zijn deel voor het nummer. Onwerkelijk was dat. We zijn allemaal opgegroeid met de muziek van The Game, dus het is bizar dat hij ineens op mijn nummer staat, daar ben ik ongelofelijk dankbaar voor.” Het nummer is een onderdeel van Amadi’s aankomende EP.

Obalade Suya

We rijden vanuit Hilversum naar Amsterdam-Zuidoost, waar we plaatsnemen bij Obalade Suya, een Nigeriaans restaurant. Het restaurant is vernoemd naar Obalende, een wijk in Lagos. Op de ramen staan een paar gerechten afgebeeld, maar eenmaal binnen merk je niet meteen dat het een restaurant is: je moet eerst een lichte ruimte door, langs een wastafel en door een deur voordat je bij de tafeltjes komt. Via een open raam naar de keuken kun je eten bestellen. Het restaurant zelf is wat verduisterd door de lange, donkere gordijnen. Op de achtergrond spelen afrobeats-nummers en in de keuken is het personeel druk bezig met de voorbereidingen van de gerechten. Het ruikt er heerlijk.

“Ik breng Afrika naar Nederland en laat jullie mijn favoriete Nigeriaanse gerechten proeven,” zegt Amadi. “Dat doe ik ook met mijn muziek. Mijn muziek is een mix van afrobeats, R&B en hiphop. Het is een weerspiegeling van mijn achtergrond en mijn leven, want dat is ook een mix van Afrikaanse en westerse invloeden.”

Het eerste gerecht dat we krijgen is Suya, een van zijn favoriete snacks. Op het bord liggen stukjes rundvlees, ui en tomaat met daarnaast een handvol kruiden, waarin je het stukje vlees kan dippen. “In Nigeria maken ze het op straat op een barbecue. Daar krijg je het mee in een krant in plaats van op een bord,” zegt hij.

Amadi Blue groeide op in Lagos, waar hij tot zijn twaalfde woonde met zijn Nederlandse vader en Nigeriaanse moeder. “Mijn vader werkt in de textiel en ging voor werk naar Nigeria. Daar ontmoette hij mijn moeder, in de bar waar ze destijds werkte. Ze had al vier dochters en mijn vader had een zoon en dochter. Toen ze een relatie kregen, werd ik geboren. Kort daarna is mijn vader teruggegaan naar Nederland, omdat mijn halfbroer een lastige puber was. Ik bleef in Nigeria, waar ik werd opgevoed door mijn moeder en zussen. Later is mijn vader teruggekomen en kregen we er nog een broertje bij.”

In Lagos zat hij op een Nederlandse school. “Daar kreeg ik zwemles van juf Olga. Ik kon helemaal niet zwemmen, maar zij pushte me en dat heeft me echt geholpen. Dankzij haar heb ik die mentaliteit van: ‘doe het gewoon, je kunt het’.”

“Vroeger wilde ik altijd heel snel, heel goed zijn in dingen,” zegt Amadi. “Ik wilde overal de beste in zijn. Dat is nog steeds zo. Ik ben strijdlustig, omdat ik zekerheid wil kunnen creëren voor mezelf en de mensen om me heen. Dat heeft te maken met het leven in Nigeria. Niet dat we het heel slecht hadden, we waren een middenklassegezin. Maar het enorme contrast tussen arm en rijk dat ik daar om me heen zag, zorgde ervoor dat ik weet hoe het ook kan zijn. Daardoor waardeer ik meer wat ik heb.”

Na de basisschool verhuisde Amadi met zijn gezin naar Nederland, zodat ze ook wat Nederlandse cultuur zouden meekrijgen. “In Nederland kreeg ik wat meer vrijheid. Toen ik in Lagos woonde, kon ik als kind niet zomaar overal buiten spelen. We woonden in een compound, een soort gated community. Eigenlijk is het een soort wijk, maar dan echt met een muur eromheen. Ik mocht niet vaak in m’n eentje naar buiten, omdat het een groot land is waar van alles kan gebeuren. Lange tijd stond Nigeria ook bekend als het land van de oplichters. Nu merk ik dat mensen heel anders reageren wanneer ik zeg dat ik Nigeriaans ben. ‘Oh wauw, Burna Boy!’, roepen ze dan. Zulke artiesten zorgen ervoor dat het land in positieve zin op de kaart wordt gezet.”

Barbershop Qlippers

In Amsterdam-West bezoeken we kapperszaak Qlippers – volgens Amadi de beste barbier van het land. Daar kom ik erachter dat Amadi The Game jaren geleden al eens ontmoet heeft, al zal de Amerikaanse rapper zich dat waarschijnlijk niet meer herinneren.

Marcos, die kapper is bij Qlippers en een goede jeugdvriend van Amadi, vertelt: “The Game was in Nederland, dus ik stuurde hem een DM waarin ik schreef: als je een kapper nodig hebt, bericht me. I got you,” vertelt Marcos. De rapper was enthousiast over Marcos’ werk en kwam langs voor een knipbeurt. “Ik nodigde meteen al mijn vrienden uit om erbij te zijn, onder wie Amadi. Ze hebben elkaar toen kort ontmoet. Nu is de cirkel rond. Stiekem voelden de jongens en ik aan dat Amadi ooit met hem zou samenwerken,” zegt Marcos.

Amadi en Marcos

Bizar toeval of niet, Amadi is trots op deze onverwachte samenwerking. “Achteraf is het zo’n gek idee dat ik hem toen ontmoette als iemand naar wie ik altijd al heb opgekeken en dat hij gewoon nu op mijn track staat,” zegt Amadi. “Het is niet alledaags dat een jongen uit Hilversum, met nu nog 3k volgers, een samenwerking heeft met een artiest als The Game, die 14 miljoen volgers en tracks heeft met 50 Cent, Drake en Kanye West. En nu sta ik ook in dat rijtje, en dat ook nog eens zonder label.”