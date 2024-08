Ondanks de hype rond de iPhone X gaat het (nog steeds) niet beter met Apple

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US.

Apple fanboys en fangirls wachten gretig op november, wanneer eindelijk de fancy iPhone X uitkomt. In de tussentijd slaagt Apple er nauwelijks in om andere producten te verkopen.

Door allerlei problemen werden de aandelen van Apple laatst ineens 3 procent minder waard. Donderdag zorgden allemaal sombere berichten ervoor dat de waarde van de aandelen waarschijnlijk ook niet snel omhoog zal schieten. We vatten een deel van dat nieuws even voor je samen.

iPhone 8 en de Apple Watch

In de Taiwanese zakenkrant de Economic Times stond dat Apple tegen Aziatische producenten van de iPhone 8 heeft gezegd dat ze maar de helft van de eerder bestelde iPhones hoeven te leveren. Dat deed Apple waarschijnlijk omdat ze verwacht dat er een stuk minder vraag naar de nieuwe iPhone zal zijn.

Joe Natale, de directeur van de Canadese telefoonprovider Rogers Communications, zei tegen persbureau Reuters dat zo goed als niemand in zijn winkels heeft gezegd een iPhone 8 te willen hebben.

De Wall Street Journal schreef dat de Chinezen ineens de telefoonverbinding van alle nieuwe Apple Watches hebben geblokkeerd. De regering zou zich zorgen maken dat ze de gebruikers van de Apple Watch niet meer kunnen volgen en afluisteren. Het nieuwe model is het eerste met een eigen telefoonantenne, waar oudere Apple Watches nog met de iPhone moesten worden gesynchroniseerd voordat je ermee kon bellen.

Wachten op de boost

De aandelen van Apple zijn sinds de introductie van de eerste iPhone, in januari 2007, twaalf keer meer waard geworden. Het bedrijf is voor zijn groei de laatste tijd alleen maar afhankelijker geworden van mobiele apparaten. Al dit nieuws betekent dus niet veel goeds.

Toch zei een aantal Apple fans op Wall Street donderdag dat aandeelhouders zich geen zorgen moeten maken, en moeten onthouden dat het al jaren alleen maar beter gaat met het bedrijf. Ze hopen ook dat de release van de iPhone X op 3 november de verkoop van Apple weer een flinke boost zal geven. Het nieuwe model, dat je al kan kopen voor een bedrag van 1159 euro, zal volledig met een touchscreen en stemherkenning te bedienen zijn, en heeft geen thuisknop meer.

Analisten zeiden donderdag tegen aandeelhandelaren dat ze denken dat Apple het geld dat ze in de iPhone 8 zou steken nu misschien helemaal voor de productie van de iPhone X wil gebruiken. Als dat zo is, dan is dat bericht van de Taiwanese Economic Times eigenlijk helemaal niet zo’n slecht nieuws. Dan moet straks wel blijken dat de iPhone X goed gaat verkopen.

Ook analisten van Deutsche Bank houden de moed er in. “Als je kijkt naar de vraag naar alle iPhones samen, dan zie je dat er nog steeds veel vraag is naar de iPhone,” schreven zij donderdag.

