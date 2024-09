Ondanks de wat geforceerde Berlijngeilerij was Aus Berlin keigezellig

Aus Berlin probeert al vier jaar de Duitse hoofdstad na te bootsen in de Tilburgse Spoorzone. Dit jaar stond het festival in het teken van het Spreepark, een verlaten attractiepark dat verboden is om te betreden. Zodoende staat er voor de ingang een hekwerkje waar je overheen moet springen, met blaffende honden om je een beetje op te jagen. Het hek komt tot net boven de navel, dus veel springen is er niet bij. Wie zelfs daar te lui voor is kan door een gat aan de zijkant kruipen. Er is een darkroom in een grote dubbeldekker-bus, maar geen Tilburger die een bruine vuist haalt terwijl hij de neus volstopt met keta. Nee, er zitten hoogstens wat stelletjes te chillen, maar de broek blijft gewoon aan.

Kortom: al met al voelt dat geflirt met onze Oosterburen een tikkeltje geforceerd aan. Maar toch is Aus Berlin een sympathiek festival en de Tilburgse Spoorzone een hele toffe industriële locatie, waar best wat vaker dance-evenementen mogen plaatsvinden. Een winter-editie van Draaimolen, bijvoorbeeld, hoe tof zou dat zijn? Bekijk hieronder het gehele fotoverslag van Aus Berlin.