Onder de tent zit het circus verstopt

Ik ben altijd al bang geweest om op mijn bakkes te gaan. Toen ik van mijn ouders een skateboard kreeg, heb ik het welgeteld één keer gebruikt. Nadien heb ik het geruild voor de stevigere en stabielere versie: een longboard, dat ik twee keer gebruikt heb. Later kreeg ik een fiets, die ik vanop afstand bekeek en uiteindelijk drie keer gebruikt heb voordat ik ‘m liet wegrotten in de kelder van ons gebouw. En als we op school moesten turnen, was ik altijd degene die helemaal onderaan de basis van de piramide zat. Omdat ik sterk, maar uiteraard ook bang was. Waarschijnlijk had het iets te maken met mijn gebrek aan kracht en een onhandig kantje dat ik liever verborgen hield voor klasgenoten, familie en min of meer iedereen.

Gelukkig zijn er ook mensen op deze planeet die wel weten hoe ze zichzelf in balans moeten houden én hoe ze hun handen (en/of) voeten moeten gebruiken. Dat laatste verheffen ze zelfs tot op een artistiek niveau. Zo’n mensen vind je vooral in de circuswereld, die tot op vandaag geassocieerd wordt met het vagebond-imago van een compagnie die van dorp tot dorp trekt om op elk rond punt kitscherige affiches op te hangen met namen die we allemaal al ons hele leven horen: Ronaldo, Fernando, Wiener, Pipo, enzovoort.

De discipline blijft eerder onderbelicht in de media en wordt misschien zelfs een beetje gemeden in culturele kringen. Nochtans is het een unieke praktijk met uitzonderlijke atleten. De meesten specialiseren zich in één domein en worden zo expert in hun discipline. Al heb ik ook iemand ontmoet die heel erg goed is in heel veel verschillende dingen. Met de vooroordelen over circus in het achterhoofd, fotografeert artiest Ezra Weill alles om hem heen. Alles waar wij geen toegang tot hebben.

Ezra is afkomstig uit Seattle, Washington, waar hij jarenlang circus studeerde. Voor hem is het ook een manier om zichzelf financieel te onderhouden. Ezra is een man met vele petten en omschrijft zichzelf als multidisciplinair kunstenaar: “Ik ben circusartiest, ik dans, ik maak muziek, ik maak films en ik naai. Ik denk dat sommige mensen het gevoel hebben dat ze hun hobby’s niet even serieus kunnen nemen als hun hoofdberoep. Ik heb het geluk dat ik me in een situatie bevind waarin ik al die dingen kan samenbrengen. Ik heb de mogelijkheid om iets op te bouwen waarmee ik mezelf kan onderhouden en waarmee ik verschillende creatieve ruimtes kan creëren en verkennen – alleen of samen met de hele gemeenschap.”

Het circusavontuur van Ezra begon op zijn negende met jongleren. Als tiener begon hij al snel naam te maken in parken en op festivals. Samen met zijn zus werkte hij voortdurend aan acts, waaronder ook een optreden waarbij Ezra met messen jongleerde terwijl hij zichzelf bovenop vijf opeengestapelde skateboards balanceerde. Zijn vernieuwende blik en onmiskenbare skills openden de deuren naar vele circusscholen, maar uiteindelijk kwam Ezra terecht bij de prestigieuze National Circus School van Montreal. Voordat hij in België arriveerde, perfectioneerde hij zijn acts in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Europa.

Wat opvalt in zijn werk als fotograaf is de aandacht voor het natuurlijke en het eenvoudige, hoewel hij scènes vastlegt die niet per se banaal zijn. Als ik hem vraag of er een verband is tussen zijn fotografie en zijn circus-achtergrond, zegt hij: “Ik ben een nieuweling, dus het is allemaal nog heel erg spannend. Ik hou van analoge fotografie, ik hou van de gemeenschap: shout out naar Mori Film Lab en de Brussels Analog Gang.”

Zijn fotoreeksen zijn eerder willekeurig: sommigen werden gemaakt op een gewone werkdag met collega’s, anderen zullen waarschijnlijk nooit echt worden afgerond. Voor deze portretten, vooral degenen in zwart-wit, vroeg hij de mensen op de foto’s om het gevoel naar boven te halen dat ze kregen wanneer ze voor het eerst optraden. “Ik wilde de emoties vastleggen die hen geïnspireerd hebben om te willen optreden. In de andere foto’s probeer ik momenten vast te leggen die het publiek normaal niet te zien krijgt. De alledaagse en vermoeide momenten, maar ook de humoristische en luchtige momenten.”

Momenteel werkt Ezra aan een serie van voorwerpen die in evenwicht zijn, terwijl hij de camera zelf bovenop een stok balanceert en de ontspanknop vanop afstand bedient. “Ik denk niet dat ik iets nieuws of anders zie op het moment waarop ik die foto’s maak,” zegt Ezra. Het is een beetje zoals de metafoor van de vis in het water: ik ben me niet bewust van het water waarin ik zwem, ik zwem gewoon.”

Als hij zijn foto’s gaat oppikken in het lab, komen bij Ezra alle herinneringen naar boven die bij het maken van een voorstelling komen kijken: de voorstelling is eigenlijk maar 20% van het werk: “Er gebeurt zoveel rond dat kleine momentum dat wordt vastgelegd op beeld. Die dingen vergeet ik, totdat ik terugkijk naar die foto en me er opnieuw in verdiep.”

Ezra Weill speelt momenteel met zijn camera en instrumenten in Brussel, hij werkt ook samen met het in Keulen gevestigde Cirque Bouffon.

